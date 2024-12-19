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РЖД готовы перевозить родственников пострадавших в ЧП в Мурманской области
РЖД готовы перевозить родственников пострадавших в ЧП в Мурманской области - РИА Новости, 19.12.2024
РЖД готовы перевозить родственников пострадавших в ЧП в Мурманской области
РЖД готовы организовать перевозку родственников находящихся в больницах пассажиров попавшего в ЧП поезда в Мурманской области и помочь с транспортировкой тел... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:56:00+03:00
2024-12-19T09:56:00+03:00
2024-12-19T09:56:00+03:00
происшествия
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
ржд
столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. РЖД готовы организовать перевозку родственников находящихся в больницах пассажиров попавшего в ЧП поезда в Мурманской области и помочь с транспортировкой тел погибших к местам захоронения, сообщила компания. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал из-за ЧП 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Двое человек погибло. "В настоящее время со всеми родственниками пострадавших и погибших пассажиров установлена связь. Компания организует их перевозку к местам нахождения близких. Также РЖД поможет с транспортировкой тел погибших к местам захоронения", - говорится в сообщении.
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internet-group@rian.ru
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989958462_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_be25ea80426254da364542d8e44c532f.jpg
Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области
Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК.
2024-12-19T09:56
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, Столкновение поездов в Мурманской области
РЖД готовы перевозить родственников пострадавших в ЧП в Мурманской области
РЖД готовы организовать перевозку родственников пострадавших в ЧП под Мурманском