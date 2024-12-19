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РЖД уточнили данные по числу пассажиров попавшего в ЧП поезда

РЖД уточнили данные по числу пассажиров попавшего в ЧП поезда - РИА Новости, 19.12.2024

РЖД уточнили данные по числу пассажиров попавшего в ЧП поезда

РЖД уточнили данные по числу пассажиров в поезде, который попал в ЧП в Мурманской области: на момент происшествия в нем ехал 321 пассажир, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:50:00+03:00

2024-12-19T09:50:00+03:00

2024-12-19T10:03:00+03:00

происшествия

мурманская область

мурманск

санкт-петербург

ржд

столкновение поездов в мурманской области

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. РЖД уточнили данные по числу пассажиров в поезде, который попал в ЧП в Мурманской области: на момент происшествия в нем ехал 321 пассажир, сообщили РИА Новости в компании. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал из-за ЧП 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Двое человек погибло. "Всего на момент инцидента в составе поезда находился 321 пассажир", - сообщили в РЖД в четверг, отвечая на вопрос о количестве пассажиров, находящихся в поезде в момент ЧП. РЖД в среду заявили, что всем пассажирам попавшего в ЧП поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 тысяч бонусных баллов. Компания в четверг сообщила, что уже вернула деньги за билеты 296 пассажирам, еще у 25 - запрошены реквизиты для перечисления.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК. 2024-12-19T09:50 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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