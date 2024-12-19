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РЖД вернули деньги за билеты 296 пассажирам попавшего в ЧП поезда
РЖД вернули деньги за билеты 296 пассажирам попавшего в ЧП поезда - РИА Новости, 19.12.2024
РЖД вернули деньги за билеты 296 пассажирам попавшего в ЧП поезда
РЖД вернули деньги за билеты 296 пассажирам попавшего в ЧП в Мурманской области поезда, еще у 25 - запрошены реквизиты для перечисления, сообщила компания. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:34:00+03:00
2024-12-19T09:34:00+03:00
2024-12-19T09:34:00+03:00
происшествия
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мурманск
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столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. РЖД вернули деньги за билеты 296 пассажирам попавшего в ЧП в Мурманской области поезда, еще у 25 - запрошены реквизиты для перечисления, сообщила компания. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал из-за ЧП 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжелом состоянии. Двое человек погибло. "Возвращены денежные средства за билеты 296 пассажирам поезда №11, ещё у 25 пассажиров запрошены реквизиты для перечисления денежных средств", - говорится в сообщении РЖД. РЖД в среду сообщили, что всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 тысяч бонусных баллов.
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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области
Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК.
2024-12-19T09:34
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Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, Столкновение поездов в Мурманской области
РЖД вернули деньги за билеты 296 пассажирам попавшего в ЧП поезда
РЖД вернули деньги 296 пассажирам попавшего в ЧП в Мурманской области поезда