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Около 60 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024
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Новости Подмосковья
 
13:31 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/podmoskove-1990122592.html
Около 60 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье
Около 60 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024
Около 60 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье
Порядка 60 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:31:00+03:00
2024-12-19T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Порядка 60 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве отметили, что детский телефон доверия работает в регионе с 2010 года. Психолог-консультант, который работает на линии, слушает и принимает любую информацию от детей, оказывая им психологическую поддержку. Здесь ребенок может говорить о самом сокровенном, зная, что его выслушают. Так, с начала этого года на детский телефон доверия поступило порядка 60 тысяч звонков. Чаще всего дети обращаются на горячую линию, когда их беспокоят личностные проблемы. Например, одиночество, низкая самооценка, поиск себя, детские страхи, неуспехи в школе и другие. С такими запросами с начала года обратились 14 тысяч человек. На втором месте по популярности находятся проблемы социальной адаптации. Например, трудности в отношениях с учителями и одноклассниками, нежелание идти в школу, буллинг и другие. По этой причине к психологам горячей линии обратились более 10 тысяч детей. Семейный конфликты стоят на третьем месте в этом списке. Например, споры с родителями, разногласия с другими детьми в семье и так далее. Таких звонков поступило свыше семи тысяч. С 1 января 2025 года горячая линия психологической помощи детям, подросткам и их родителям станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124.
https://ria.ru/20241219/novorozhdennye-1990092262.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дети
Около 60 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье

Минсоц МО: около 60 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия

© РИА НовостиТелефон доверия
Телефон доверия - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Порядка 60 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве отметили, что детский телефон доверия работает в регионе с 2010 года. Психолог-консультант, который работает на линии, слушает и принимает любую информацию от детей, оказывая им психологическую поддержку. Здесь ребенок может говорить о самом сокровенном, зная, что его выслушают. Так, с начала этого года на детский телефон доверия поступило порядка 60 тысяч звонков.
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Чаще всего дети обращаются на горячую линию, когда их беспокоят личностные проблемы. Например, одиночество, низкая самооценка, поиск себя, детские страхи, неуспехи в школе и другие. С такими запросами с начала года обратились 14 тысяч человек.
На втором месте по популярности находятся проблемы социальной адаптации. Например, трудности в отношениях с учителями и одноклассниками, нежелание идти в школу, буллинг и другие. По этой причине к психологам горячей линии обратились более 10 тысяч детей.
Семейный конфликты стоят на третьем месте в этом списке. Например, споры с родителями, разногласия с другими детьми в семье и так далее. Таких звонков поступило свыше семи тысяч.
С 1 января 2025 года горячая линия психологической помощи детям, подросткам и их родителям станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124.
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