https://ria.ru/20241219/podderzhka-1990259822.html

Запад устал от поддержки Украины, заявил Туск

Запад устал от поддержки Украины, заявил Туск - РИА Новости, 19.12.2024

Запад устал от поддержки Украины, заявил Туск

Западное общество утомлено поддержкой Украины со стороны своих правительств, сообщил журналистам премьер Польши Дональд Туск. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:33:00+03:00

2024-12-19T19:33:00+03:00

2024-12-19T19:34:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Западное общество утомлено поддержкой Украины со стороны своих правительств, сообщил журналистам премьер Польши Дональд Туск. "Могу сказать, что европейские страны едины, но с определенными исключениями, если речь идет о готовности усиления поддержки Украины. Все говорят то же самое, и у меня тоже такое ощущение в Польше, что люди, простые люди, все больше утомлены этой войной", - сказал Туск. При этом он отметил, что руководители не всех стран Евросоюза желают Украине победы. "Мы должны делать все, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, но не как поражение Украины. У меня такое впечатление, что из 27 лидеров 25 или 24 понимают это очень хорошо", - добавил Туск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241212/tusk-1988843443.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982828844.html

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в мире, украина, россия, польша, дональд туск, сергей лавров, нато