https://ria.ru/20241219/peskov-1990253172.html

У Зеленского не выдерживают нервы, заявил Песков

У Зеленского не выдерживают нервы, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2024

У Зеленского не выдерживают нервы, заявил Песков

Владимир Зеленский хамит Венгрии, которая еще неделю председательствует в Евросоюзе, у него не выдерживают нервы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:50:00+03:00

2024-12-19T18:50:00+03:00

2024-12-19T18:51:00+03:00

в мире

венгрия

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

евросоюз

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский хамит Венгрии, которая еще неделю председательствует в Евросоюзе, у него не выдерживают нервы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Хамство даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС, между прочим. Он хамит (премьеру Венгрии Виктору - ред.) Орбану. Вот президент говорит, что кормятся с руки, а с другой стороны хамят. Ну, нервы не выдерживают", - сказал Песков, комментируя грубую реакцию Зеленского на слова российского президента Владимира Путина о технологической дуэли с Западом. Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.

https://ria.ru/20241219/dubinskiy-1990214217.html

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990044061.html

венгрия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, украина