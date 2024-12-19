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Песков прокомментировал несдержанные заявления Зеленского в адрес России

Песков прокомментировал несдержанные заявления Зеленского в адрес России - РИА Новости, 19.12.2024

Песков прокомментировал несдержанные заявления Зеленского в адрес России

Владимир Зеленский в последнее время не может сдерживаться, вероятно, сказывается эмоциональная перегрузка, заявил пресс-секретарь главы российского государства РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:53:00+03:00

2024-12-19T17:53:00+03:00

2024-12-19T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в последнее время не может сдерживаться, вероятно, сказывается эмоциональная перегрузка, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя реакцию Зеленского на предложение президента РФ Владимира Путина устроить высокотехнологичную дуэль тем, кто сомневается в возможностях "Орешника"."К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Итоги года с Владимиром Путиным" не обошли стороной новейшую баллистическую ракету средней дальности России "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

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россия, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире