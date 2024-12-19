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Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024
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07:44 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/peskov-1990041095.html
Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке прямой линии
Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024
Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке прямой линии
Использование искусственного интеллекта помогает моментально классифицировать обращения к прямой линии президента России Владимира Путина и понять, в каких... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:44:00+03:00
2024-12-19T07:44:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта помогает моментально классифицировать обращения к прямой линии президента России Владимира Путина и понять, в каких регионах есть проблемы, а где дела обстоят лучшим образом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 1,8 миллиона обращений и вопросов. Для их обработки впервые применяется нейросеть от Сбера GigaChat. "Искусственный интеллект помогает моментально их классифицировать, разделять по темам, по географии нашей страны, по подтемам, по различным аспектам конкретной проблемы. И конечно, это прекрасная возможность понять, где что-то не так или где лучшим образом обстоят дела, в каких регионах, и уже непосредственно работать и с региональными властями, и с федеральными органами власти", - сказал Песков в интервью Первому каналу, говоря об использовании ИИ в процессе обработки вопросов к прямой линии.
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дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, общество
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Общество
Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке прямой линии

Песков: ИИ помогает моментально классифицировать вопросы к прямой линии Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта помогает моментально классифицировать обращения к прямой линии президента России Владимира Путина и понять, в каких регионах есть проблемы, а где дела обстоят лучшим образом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 1,8 миллиона обращений и вопросов. Для их обработки впервые применяется нейросеть от Сбера GigaChat.
"Искусственный интеллект помогает моментально их классифицировать, разделять по темам, по географии нашей страны, по подтемам, по различным аспектам конкретной проблемы. И конечно, это прекрасная возможность понять, где что-то не так или где лучшим образом обстоят дела, в каких регионах, и уже непосредственно работать и с региональными властями, и с федеральными органами власти", - сказал Песков в интервью Первому каналу, говоря об использовании ИИ в процессе обработки вопросов к прямой линии.
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияОбщество
 
 
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