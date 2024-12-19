Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке прямой линии
Песков: ИИ помогает моментально классифицировать вопросы к прямой линии Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта помогает моментально классифицировать обращения к прямой линии президента России Владимира Путина и понять, в каких регионах есть проблемы, а где дела обстоят лучшим образом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 1,8 миллиона обращений и вопросов. Для их обработки впервые применяется нейросеть от Сбера GigaChat.
"Искусственный интеллект помогает моментально их классифицировать, разделять по темам, по географии нашей страны, по подтемам, по различным аспектам конкретной проблемы. И конечно, это прекрасная возможность понять, где что-то не так или где лучшим образом обстоят дела, в каких регионах, и уже непосредственно работать и с региональными властями, и с федеральными органами власти", - сказал Песков в интервью Первому каналу, говоря об использовании ИИ в процессе обработки вопросов к прямой линии.