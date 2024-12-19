https://ria.ru/20241219/peskov-1990041095.html

Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке прямой линии

Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024

Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке прямой линии

Использование искусственного интеллекта помогает моментально классифицировать обращения к прямой линии президента России Владимира Путина и понять, в каких... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:44:00+03:00

2024-12-19T07:44:00+03:00

2024-12-19T07:44:00+03:00

дмитрий песков

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989978251_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_02b81daee1d410b86f9a17639b0003dc.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта помогает моментально классифицировать обращения к прямой линии президента России Владимира Путина и понять, в каких регионах есть проблемы, а где дела обстоят лучшим образом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 1,8 миллиона обращений и вопросов. Для их обработки впервые применяется нейросеть от Сбера GigaChat. "Искусственный интеллект помогает моментально их классифицировать, разделять по темам, по географии нашей страны, по подтемам, по различным аспектам конкретной проблемы. И конечно, это прекрасная возможность понять, где что-то не так или где лучшим образом обстоят дела, в каких регионах, и уже непосредственно работать и с региональными властями, и с федеральными органами власти", - сказал Песков в интервью Первому каналу, говоря об использовании ИИ в процессе обработки вопросов к прямой линии.

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, общество