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Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют - РИА Новости, 19.12.2024
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07:41 19.12.2024 (обновлено: 10:37 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/peskov-1990041001.html
Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют
Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют - РИА Новости, 19.12.2024
Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют
Вопросы о ходе специальной военной операции и обеспечении бойцов и их семей, поступающие на прямую линию с Владимиром Путиным, будут серьезно анализировать,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:41:00+03:00
2024-12-19T10:37:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
общество
прямая линия с владимиром путиным
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вопросы о ходе специальной военной операции и обеспечении бойцов и их семей, поступающие на прямую линию с Владимиром Путиным, будут серьезно анализировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано. А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве. И дальше это все разбивается еще на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьезно, нужно. И этот анализ будет проводиться", — сказал он.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. По последним данным, на нее уже поступило более 1,8 миллиона обращений.Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. По словам Пескова, он помогает моментально классифицировать вопросы, разделять их по темам, по географии и по различным аспектам конкретной проблемы.
https://ria.ru/20241219/putin-1989956701.html
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владимир путин, дмитрий песков, общество, прямая линия с владимиром путиным, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным, Россия
Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют

Песков: вопросы россиян на прямую линию, связанные с СВО, проанализируют

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вопросы о ходе специальной военной операции и обеспечении бойцов и их семей, поступающие на прямую линию с Владимиром Путиным, будут серьезно анализировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«
"Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано. А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве. И дальше это все разбивается еще на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьезно, нужно. И этот анализ будет проводиться", — сказал он.
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. По последним данным, на нее уже поступило более 1,8 миллиона обращений.
Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. По словам Пескова, он помогает моментально классифицировать вопросы, разделять их по темам, по географии и по различным аспектам конкретной проблемы.
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Владимир ПутинДмитрий ПесковОбществоПрямая линия с Владимиром ПутинымРоссия
 
 
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