https://ria.ru/20241219/peskov-1990041001.html

Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют

Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют - РИА Новости, 19.12.2024

Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют

Вопросы о ходе специальной военной операции и обеспечении бойцов и их семей, поступающие на прямую линию с Владимиром Путиным, будут серьезно анализировать,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:41:00+03:00

2024-12-19T07:41:00+03:00

2024-12-19T10:37:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

общество

прямая линия с владимиром путиным

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вопросы о ходе специальной военной операции и обеспечении бойцов и их семей, поступающие на прямую линию с Владимиром Путиным, будут серьезно анализировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано. А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве. И дальше это все разбивается еще на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьезно, нужно. И этот анализ будет проводиться", — сказал он.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. По последним данным, на нее уже поступило более 1,8 миллиона обращений.Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. По словам Пескова, он помогает моментально классифицировать вопросы, разделять их по темам, по географии и по различным аспектам конкретной проблемы.

https://ria.ru/20241219/putin-1989956701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, дмитрий песков, общество, прямая линия с владимиром путиным, россия