Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют
Песков: вопросы россиян на прямую линию, связанные с СВО, проанализируют
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вопросы о ходе специальной военной операции и обеспечении бойцов и их семей, поступающие на прямую линию с Владимиром Путиным, будут серьезно анализировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«
"Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано. А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве. И дальше это все разбивается еще на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьезно, нужно. И этот анализ будет проводиться", — сказал он.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. По последним данным, на нее уже поступило более 1,8 миллиона обращений.
Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. По словам Пескова, он помогает моментально классифицировать вопросы, разделять их по темам, по географии и по различным аспектам конкретной проблемы.