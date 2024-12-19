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Путин заявил о готовности вести переговоры с легитимным лидером Украины - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 19.12.2024 (обновлено: 14:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/peregovory-1990157675.html
Путин заявил о готовности вести переговоры с легитимным лидером Украины
Путин заявил о готовности вести переговоры с легитимным лидером Украины - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил о готовности вести переговоры с легитимным лидером Украины
Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:40:00+03:00
2024-12-19T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, заявил президент РФ Владимир Путин."Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы готовы с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин
Путин заявил о готовности вести переговоры с легитимным лидером Украины

Путин заявил о готовности вести переговоры с любым легитимным лидером Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы готовы с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал
17 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир Путин
 
 
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