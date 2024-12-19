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Путин заявил о готовности вести переговоры с легитимным лидером Украины

Путин заявил о готовности вести переговоры с легитимным лидером Украины - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил о готовности вести переговоры с легитимным лидером Украины

Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:40:00+03:00

2024-12-19T14:40:00+03:00

2024-12-19T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, заявил президент РФ Владимир Путин."Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы готовы с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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