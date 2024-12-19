https://ria.ru/20241219/pensiya-1990242518.html

Задавший вопрос Путину житель ДНР будет получать новую пенсию

Задавший вопрос Путину житель ДНР будет получать новую пенсию - РИА Новости, 19.12.2024

Задавший вопрос Путину житель ДНР будет получать новую пенсию

Пенсионер из ДНР Леонид Шепилов, задавший президенту РФ Владимиру Путину вопрос о подтверждении трудового стажа после утраты трудовой книжки, уже в январе будет РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:56:00+03:00

2024-12-19T17:56:00+03:00

2024-12-19T17:57:00+03:00

общество

донецкая народная республика

россия

донецк

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Пенсионер из ДНР Леонид Шепилов, задавший президенту РФ Владимиру Путину вопрос о подтверждении трудового стажа после утраты трудовой книжки, уже в январе будет получать увеличенную пенсию, сообщила РИА Новости заместитель управляющего Социального фонда России по республике Галина Лысюк. Шепилов, проживающий в Донецке, обратился к Путину в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, с просьбой пересчитать пенсию. Президент РФ поручил руководству ДНР решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что по его поручению межведомственная комиссия уже приняла положительное решение по ситуации. "Шепилову Леониду Николаевичу с 1 мая 2022 года возобновлена пенсия по законодательству ДНР. С 1 марта 2023 года она была пересмотрена по российскому законодательству", - рассказала Лысюк. По ее словам, вопрос на прямой линии президента касался учета в страховой стаж периодов работы в городе Красный Лиман с апреля 2013 по март 2022 года, не подтвержденных документами. "После обращения в межведомственную комиссию, которая подтвердила этот период работы, страховая пенсия Соцфондом уже пересчитана с даты назначения пенсии по законодательству России. В январе 2025 года Леониду Николаевичу пенсия поступит уже в увеличенном размере", - сообщила собеседница агентства.

https://ria.ru/20241219/putin-1990089183.html

донецкая народная республика

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, донецкая народная республика, россия, донецк, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024