https://ria.ru/20241219/parizh-1990031074.html

В Париже отменили разрешение на площадку для летающих такси

В Париже отменили разрешение на площадку для летающих такси - РИА Новости, 19.12.2024

В Париже отменили разрешение на площадку для летающих такси

Государственный совет Франции отменил разрешение на создание площадки для летающих такси на реке Сена в Париже, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:35:00+03:00

2024-12-19T04:35:00+03:00

2024-12-19T04:35:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Государственный совет Франции отменил разрешение на создание площадки для летающих такси на реке Сена в Париже, передает агентство Франс Пресс. Ранее министерство транспорта и правительство Франции уже выдали разрешения на эксплуатацию плавучей площадки на Сене для взлета и посадки аэротакси, однако мэрия Парижа, несогласная с решением, заявила, что оспорит его в судебном порядке. "Государственный совет Франции аннулировал в среду министерское постановление, разрешающее создание базы взлета и посадки электрических "летающих такси" на Сене в Париже", - пишет агентство. Отмечается, что высшая судебная инстанция по административным делам Франции сочла правильными доводы истцов - в числе которых мэрия Парижа - которые посчитали, что правительство должно было предварительно согласовать создание площадки с управлением по контролю за воздушными помехами страны (Acnusa) в соответствии с законом.

https://ria.ru/20221111/oae-1830431839.html

https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, сена (река), париж