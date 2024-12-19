https://ria.ru/20241219/parizh-1990031074.html
В Париже отменили разрешение на площадку для летающих такси
В Париже отменили разрешение на площадку для летающих такси - РИА Новости, 19.12.2024
В Париже отменили разрешение на площадку для летающих такси
Государственный совет Франции отменил разрешение на создание площадки для летающих такси на реке Сена в Париже, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T04:35:00+03:00
2024-12-19T04:35:00+03:00
2024-12-19T04:35:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Государственный совет Франции отменил разрешение на создание площадки для летающих такси на реке Сена в Париже, передает агентство Франс Пресс. Ранее министерство транспорта и правительство Франции уже выдали разрешения на эксплуатацию плавучей площадки на Сене для взлета и посадки аэротакси, однако мэрия Парижа, несогласная с решением, заявила, что оспорит его в судебном порядке. "Государственный совет Франции аннулировал в среду министерское постановление, разрешающее создание базы взлета и посадки электрических "летающих такси" на Сене в Париже", - пишет агентство. Отмечается, что высшая судебная инстанция по административным делам Франции сочла правильными доводы истцов - в числе которых мэрия Парижа - которые посчитали, что правительство должно было предварительно согласовать создание площадки с управлением по контролю за воздушными помехами страны (Acnusa) в соответствии с законом.
https://ria.ru/20221111/oae-1830431839.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, сена (река), париж
В мире, Франция, Сена (река), Париж
В Париже отменили разрешение на площадку для летающих такси
В Париже отменили разрешение на создание площадки для летающих такси на Сене