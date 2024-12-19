https://ria.ru/20241219/ozon-1989996501.html

Ozon: категория "Одежда" — лидер распродаж ноября

Ozon: категория "Одежда" — лидер распродаж ноября - РИА Новости, 19.12.2024

Ozon: категория "Одежда" — лидер распродаж ноября

Одежда стала лидером покупок на маркетплейсе Ozon во время ноябрьских распродаж, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:06:00+03:00

2024-12-19T10:06:00+03:00

2024-12-19T10:06:00+03:00

москва

ozon

еврейская автономная область

хабаровский край

одежда

покупки

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Одежда стала лидером покупок на маркетплейсе Ozon во время ноябрьских распродаж, сообщает пресс-служба компании.Там отметили, что каждый второй покупатель приобрел товары из категории Fashion, а “Одежда” осталась лидером продаж в денежном выражении. За ноябрь клиенты Ozon заказали товаров более чем на 350 миллиардов рублей. 92% оборота — продажи предпринимателей. Общая аудитория Ozon в ноябре составила 75 миллионов человек."Категория “Одежда” показала самые высокие темпы роста спроса — более чем в два раза в денежном выражении. Кроме того, в топ-5 самых популярных категорий вошли товары для дома, товары для стройки и ремонта, товары для красоты и здоровья, авто- и мототовары", - отметили в компании.И добавили, что пятерка лидеров по темпу роста спроса выглядит иначе. Самую впечатляющую динамику показали “женские” категории товаров. Кроме одежды, в число лидеров по скорости увеличения штучных продаж вошли обувь, детская одежда, а также мелкая и крупная бытовая техника, которую обычно выбирают женщины. Например, спрос на комплекты духовых шкафов и варочных панелей вырос почти в четыре раза в штуках.Один из главных трендов высокого сезона в этом году — опережающий рост спроса жителей из небольших городов с населением до 50 тысяч человек. Число заказов оттуда выросло почти на 70% год к году. Динамика изменения спроса на одежду и обувь в небольших городах опередила показатели по стране в целом — количество покупок одежды, обуви и детской одежды выросло более, чем в два раза.При этом жители малых городов совершают на Ozon и дорогостоящие покупки. Средняя стоимость товара в чеке у покупателей из небольших населенных пунктов в 1,5 раза превышает этот показатель в целом по площадке. А количество приобретенных товаров стоимостью свыше 10 тысяч рублей в ноябре выросло больше чем в два раза — чаще всего заказывают женскую и мужскую верхнюю одежду, смартфоны, телевизоры, крупную бытовую технику и инструменты, шины.Всего на регионы пришлось 90% заказов в высокий сезон. По сравнению с прошлым годом больше всего вырос спрос клиентов из отдаленных регионов — Еврейской Автономной области, Чукотки, Хабаровского края, республики Бурятия, Калининградской области (без учета Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).Кроме того, во время больших распродаж покупатели проявляют повышенный интерес к шопингу. Так, каждый седьмой клиент, совершивший покупку “11.11”, вернулся и в “Черную пятницу”. За счет высокого трафика на площадке продажи предпринимателей растут — каждый восьмой продавец добавил свои товары в акции.В ноябре этого года общий оборот продавцов Ozon увеличился. Больше других вырос объем продаж у предпринимателей из республики Тыва, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Ненецкого автономного округа (без учета Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Также в топ-5 по скорости роста оборота вошла Ивановская область — продажи предпринимателей оттуда выросли почти в семь раз год к году.В этом году клиенты активно приобретают на маркетплейсах даже товары, которые раньше было непривычно покупать онлайн — например, мебель. Так, кровати на Ozon стали покупать в 4 раза чаще, а спрос на шкафы, гардеробы и кухни вырос в 2 раза.В категории Fashion вырос спрос на шубы и дубленки в 3 раза. Стали чаще приобретать свадебные платья — рост составил 60% год к году.Спрос на автомобили в ноябре вырос почти в пять раз год к году — всего клиенты маркетплейса заказали 192 авто. Чаще всего покупатели Ozon выбирали машины брендов Chery, Lada, Dongfeng, Haval.

https://realty.ria.ru/20241217/ozon-1989601805.html

https://realty.ria.ru/20241121/ozon-1985029552.html

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москва, ozon, еврейская автономная область, хабаровский край, одежда, покупки