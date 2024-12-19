https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990107057.html

Путин предложил западным экспертам выбрать в Киеве цель для "Орешника"

Путин предложил западным экспертам выбрать в Киеве цель для "Орешника" - РИА Новости, 19.12.2024

Путин предложил западным экспертам выбрать в Киеве цель для "Орешника"

Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил западным экспертам провести технологический эксперимент и определить РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:00:00+03:00

2024-12-19T13:00:00+03:00

2024-12-19T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил западным экспертам провести технологический эксперимент и определить в Киеве объект для "Орешника"."Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, провести <…> такую высокотехнологичную дуэль двадцать первого века. Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что шансов сбить "Орешник" у противника нет, даже новейшие противоракеты, размещенные в Польше и Румынии, до него не достанут. О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это было в том числе и испытание в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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