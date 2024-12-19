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Путин предложил западным экспертам выбрать в Киеве цель для "Орешника" - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 19.12.2024 (обновлено: 13:39 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990107057.html
Путин предложил западным экспертам выбрать в Киеве цель для "Орешника"
Путин предложил западным экспертам выбрать в Киеве цель для "Орешника" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин предложил западным экспертам выбрать в Киеве цель для "Орешника"
Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил западным экспертам провести технологический эксперимент и определить РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:00:00+03:00
2024-12-19T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил западным экспертам провести технологический эксперимент и определить в Киеве объект для "Орешника"."Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, провести &lt;…&gt; такую высокотехнологичную дуэль двадцать первого века. Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что шансов сбить "Орешник" у противника нет, даже новейшие противоракеты, размещенные в Польше и Румынии, до него не достанут. О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это было в том числе и испытание в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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киев, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", В мире
Путин предложил западным экспертам выбрать в Киеве цель для "Орешника"

Путин предложил Западу выбрать в Киеве объект для поражения "Орешником"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил западным экспертам провести технологический эксперимент и определить в Киеве объект для "Орешника".
«
"Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, провести <…> такую высокотехнологичную дуэль двадцать первого века. Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что шансов сбить "Орешник" у противника нет, даже новейшие противоракеты, размещенные в Польше и Румынии, до него не достанут.
О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это было в том числе и испытание в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"В мире
 
 
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