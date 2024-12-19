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Путин рассказал, почему невозможно сбить "Орешник" - РИА Новости, 19.12.2024
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12:56 19.12.2024 (обновлено: 13:43 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990104304.html
Путин рассказал, почему невозможно сбить "Орешник"
Путин рассказал, почему невозможно сбить "Орешник" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, почему невозможно сбить "Орешник"
Шансов легко сбить ракету "Орешник" у противника нет, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:56:00+03:00
2024-12-19T13:43:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
безопасность
ракета "орешник"
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шансов легко сбить ракету "Орешник" у противника нет, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Представим себе, что наша система ("Орешник". — Прим. ред.) стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. &lt;…&gt; У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты", — сказал он.При этом он предложил западным экспертам провести "высокотехнологичную дуэль двадцать первого века"."Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", — подчеркнул Путин.Он отметил, что "Орешник" создан на основе прежних конструкторских разработок, уже российского периода, но это современное, очень новое оружие. Президент добавил, что лично принимал участие в окончательном решении по поводу того, производить ли этот комплекс, в каком объеме, когда и как.Отвечая на вопрос о том, почему "Орешник" получил такое название, Путин признался, что не знает этого.О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это было в том числе и испытание в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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96
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Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет
Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет, заявил Путин и рассказал про дальность этих ракет.
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Путин о происхождении названия "Орешник"
Путин о происхождении названия "Орешник"
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность, ракета "орешник"
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ракета "Орешник"
Путин рассказал, почему невозможно сбить "Орешник"

Путин заявил об отсутствии шансов легко сбить или уничтожить "Орешник"

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шансов легко сбить ракету "Орешник" у противника нет, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Представим себе, что наша система ("Орешник". — Прим. ред.) стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. <…> У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты", — сказал он.
Путин о размещении Орешника на территории Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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При этом он предложил западным экспертам провести "высокотехнологичную дуэль двадцать первого века".
"Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что "Орешник" создан на основе прежних конструкторских разработок, уже российского периода, но это современное, очень новое оружие. Президент добавил, что лично принимал участие в окончательном решении по поводу того, производить ли этот комплекс, в каком объеме, когда и как.
Отвечая на вопрос о том, почему "Орешник" получил такое название, Путин признался, что не знает этого.
О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это было в том числе и испытание в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияБезопасностьРакета "Орешник"
 
 
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