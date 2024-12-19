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Путин рассказал, почему невозможно сбить "Орешник"

Путин рассказал, почему невозможно сбить "Орешник" - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, почему невозможно сбить "Орешник"

Шансов легко сбить ракету "Орешник" у противника нет, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:56:00+03:00

2024-12-19T12:56:00+03:00

2024-12-19T13:43:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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россия

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ракета "орешник"

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шансов легко сбить ракету "Орешник" у противника нет, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Представим себе, что наша система ("Орешник". — Прим. ред.) стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. <…> У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты", — сказал он.При этом он предложил западным экспертам провести "высокотехнологичную дуэль двадцать первого века"."Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", — подчеркнул Путин.Он отметил, что "Орешник" создан на основе прежних конструкторских разработок, уже российского периода, но это современное, очень новое оружие. Президент добавил, что лично принимал участие в окончательном решении по поводу того, производить ли этот комплекс, в каком объеме, когда и как.Отвечая на вопрос о том, почему "Орешник" получил такое название, Путин признался, что не знает этого.О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это было в том числе и испытание в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет, заявил Путин и рассказал про дальность этих ракет. 2024-12-19T12:56 true PT1M09S

Путин о происхождении названия "Орешник" Путин о происхождении названия "Орешник" 2024-12-19T12:56 true PT0M06S

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность, ракета "орешник"