https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990034415.html

"Смертный приговор". В Израиле оценили размещение "Орешника" в Белоруссии

"Смертный приговор". В Израиле оценили размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2024

"Смертный приговор". В Израиле оценили размещение "Орешника" в Белоруссии

Размещение новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии станет смертным приговором для Польши, заявил бывший глава израильской... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:48:00+03:00

2024-12-19T05:48:00+03:00

2024-12-19T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Размещение новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии станет смертным приговором для Польши, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо"."Орешник на территории Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать России. И он полностью покрывает все области Украины с временем подлета три-четыре минуты, две минуты", — рассказал политолог.По его словам, этот новый вид оружия полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на территории Украины, так и оценку возможных угроз со стороны Запада."Это сегодняшнее значение "Орешника". То есть оперативное, тактическое, оперативно-стратегическое и стратегическое (значение. — Прим. ред.) на всех полях Европы", — добавил он.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241219/mask-1990029107.html

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