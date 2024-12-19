"Смертный приговор". В Израиле оценили размещение "Орешника" в Белоруссии
Кедми: размещение "Орешника" в Белоруссии станет смертным приговором для Польши
Удар по Днепропетровску
Удар по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Размещение новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии станет смертным приговором для Польши, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо".
"Орешник на территории Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать России. И он полностью покрывает все области Украины с временем подлета три-четыре минуты, две минуты", — рассказал политолог.
По его словам, этот новый вид оружия полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на территории Украины, так и оценку возможных угроз со стороны Запада.
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"Это сегодняшнее значение "Орешника". То есть оперативное, тактическое, оперативно-стратегическое и стратегическое (значение. — Прим. ред.) на всех полях Европы", — добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.