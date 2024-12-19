https://ria.ru/20241219/obstrel-1990054964.html
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Мирный житель погиб во время украинского обстрела города Новая Каховка, еще один человек получил ранения в результате артиллерийского удара ВСУ по Алешкам,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:04:00+03:00
2024-12-19T10:04:00+03:00
2024-12-19T10:04:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 19 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб во время украинского обстрела города Новая Каховка, еще один человек получил ранения в результате артиллерийского удара ВСУ по Алешкам, всего за сутки украинская армия нанесла по левому берегу Днепра Херсонской области 44 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранение получил мирный житель, а в Новой Каховке в результате обстрела жилого сектора один человек погиб. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 22 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 44 удара по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 19 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб во время украинского обстрела города Новая Каховка, еще один человек получил ранения в результате артиллерийского удара ВСУ по Алешкам, всего за сутки украинская армия нанесла по левому берегу Днепра Херсонской области 44 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранение получил мирный житель, а в Новой Каховке в результате обстрела жилого сектора один человек погиб. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 22 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.