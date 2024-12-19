https://ria.ru/20241219/obstrel-1990019344.html

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.12.2024

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 61 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T00:50:00+03:00

2024-12-19T00:50:00+03:00

2024-12-19T00:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 61 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего был выпущен 61 боеприпас. По данным представительства, сведения о пострадавших мирных жителях не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.

https://ria.ru/20241218/gorlovka-1990014853.html

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донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия