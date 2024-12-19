Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ
Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ в 2026 году
© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Швейцария объявила о своей кандидатуре на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году по просьбе "многих государств", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии ситуацию в ОБСЕ и пути недопущения дальнейшей деградации организации.
"Министр (иностранных дел - ред.) Иньяцио Кассис официально проинформировал сегодня действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Мальты Яна Борга, о кандидатуре Швейцарии на пост председателя организации. Многие государства просили Швейцарию взять на себя этот мандат. Эта кандидатура показывает, что в эти непростые с геополитической точки зрения времена диалог и сотрудничество являются единственным путем к мирному и устойчивому разрешению кризисов", - сказано в документе.
Добавляется, что Швейцария хочет взять на себя обязательство сохранять "действенность и инклюзивность" ОБСЕ как платформы для диалога между всеми государствами-участниками.
Швейцария уже дважды выполняла этот мандат в прошлом, в 1996 и 2014 годах.
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