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Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ - РИА Новости, 19.12.2024
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20:18 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/obse-1990266435.html
Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ
Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ - РИА Новости, 19.12.2024
Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ
ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Швейцария объявила о своей кандидатуре на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026... РИА Новости, 19.12.2024
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ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Швейцария объявила о своей кандидатуре на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году по просьбе "многих государств", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии ситуацию в ОБСЕ и пути недопущения дальнейшей деградации организации. "Министр (иностранных дел - ред.) Иньяцио Кассис официально проинформировал сегодня действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Мальты Яна Борга, о кандидатуре Швейцарии на пост председателя организации. Многие государства просили Швейцарию взять на себя этот мандат. Эта кандидатура показывает, что в эти непростые с геополитической точки зрения времена диалог и сотрудничество являются единственным путем к мирному и устойчивому разрешению кризисов", - сказано в документе. Добавляется, что Швейцария хочет взять на себя обязательство сохранять "действенность и инклюзивность" ОБСЕ как платформы для диалога между всеми государствами-участниками. Швейцария уже дважды выполняла этот мандат в прошлом, в 1996 и 2014 годах.
https://ria.ru/20241206/obse-1987754243.html
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в мире, швейцария, россия, мальта, сергей лавров, обсе
В мире, Швейцария, Россия, Мальта, Сергей Лавров, ОБСЕ
Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ в 2026 году

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Швейцария объявила о своей кандидатуре на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году по просьбе "многих государств", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии ситуацию в ОБСЕ и пути недопущения дальнейшей деградации организации.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Председатель ОБСЕ прокомментировал возможную приостановку членства России
6 декабря, 16:14
"Министр (иностранных дел - ред.) Иньяцио Кассис официально проинформировал сегодня действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Мальты Яна Борга, о кандидатуре Швейцарии на пост председателя организации. Многие государства просили Швейцарию взять на себя этот мандат. Эта кандидатура показывает, что в эти непростые с геополитической точки зрения времена диалог и сотрудничество являются единственным путем к мирному и устойчивому разрешению кризисов", - сказано в документе.
Добавляется, что Швейцария хочет взять на себя обязательство сохранять "действенность и инклюзивность" ОБСЕ как платформы для диалога между всеми государствами-участниками.
Швейцария уже дважды выполняла этот мандат в прошлом, в 1996 и 2014 годах.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО
30 ноября, 03:36
 
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