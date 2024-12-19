https://ria.ru/20241219/obse-1990266435.html

Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ - РИА Новости, 19.12.2024

Швейцария выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Швейцария объявила о своей кандидатуре на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026... РИА Новости, 19.12.2024

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ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Швейцария объявила о своей кандидатуре на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году по просьбе "многих государств", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии ситуацию в ОБСЕ и пути недопущения дальнейшей деградации организации. "Министр (иностранных дел - ред.) Иньяцио Кассис официально проинформировал сегодня действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Мальты Яна Борга, о кандидатуре Швейцарии на пост председателя организации. Многие государства просили Швейцарию взять на себя этот мандат. Эта кандидатура показывает, что в эти непростые с геополитической точки зрения времена диалог и сотрудничество являются единственным путем к мирному и устойчивому разрешению кризисов", - сказано в документе. Добавляется, что Швейцария хочет взять на себя обязательство сохранять "действенность и инклюзивность" ОБСЕ как платформы для диалога между всеми государствами-участниками. Швейцария уже дважды выполняла этот мандат в прошлом, в 1996 и 2014 годах.

https://ria.ru/20241206/obse-1987754243.html

https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986593375.html

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в мире, швейцария, россия, мальта, сергей лавров, обсе