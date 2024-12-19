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Российские войска нанесли удары по складу ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удары по складу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.12.2024
Российские войска нанесли удары по складу ВСУ в Запорожской области
Удары нанесены в подконтрольных Киеву Гуляйполе, Чаривном и в районе освобождённого села Новодаровка Запорожской области по складу с оборудованием, включая... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:20:00+03:00
2024-12-19T13:20:00+03:00
2024-12-19T13:23:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольных Киеву Гуляйполе, Чаривном и в районе освобождённого села Новодаровка Запорожской области по складу с оборудованием, включая взрывчатку для беспилотников, и военным ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Запорожская область, прилетало в Гуляйполе, Чаривное, Новодаровку. В Гуляйполе опять прилетало по закрытой территории на юго-востоке города, причём авиабомба. Из ствольной артиллерии прилетало по дачному посёлку. Хитрые рогули под шумок завели туда свежую группу дроноводов, но их быстро срисовали. После того, как наши закошмарили их артиллерией, туда стали прилетать наши FPV-шки и работать уже более точечно. Попали в дом, где они складировали оборудование - после прилёта была сильная "вторичка", а значит, там находилась взрывчатка для беспилотников", - заявил Лебедев. Кроме того, он сообщил о "прилётах" в село Чаривное, в котором также находятся военные ВСУ, и по группе "гружённых" военных в Новополе в районе Новодаровки. "Перед тем, как крыть из реактивной артиллерии, наши заметили микроавтобус с боевиками, остановившийся в соседнем Новополе. Из (автобуса - ред.) вышла группа из семи человек и гружёные, вдоль лесопосадок шли в Новодаровку. За ними наблюдали до конечной точки. Срисовали "оживлённый" блиндаж. Туда и отбомбили", - добавил Лебедев.
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в мире, киев, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по складу ВСУ в Запорожской области
ВС России ударили по складу ВСУ с оборудованием для БПЛА в Запорожской области