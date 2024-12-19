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В Ростове-на-Дону мужчина ранил ножом жену и дочь

В Ростове-на-Дону мужчина ранил ножом жену и дочь - РИА Новости, 19.12.2024

В Ростове-на-Дону мужчина ранил ножом жену и дочь

Мужчина в Ростове-на-Дону ранил ножом свою супругу и 14-летнюю дочь, которая скончалась от полученных повреждений, по этому факту следователи возбудили... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:22:00+03:00

2024-12-19T20:22:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Мужчина в Ростове-на-Дону ранил ножом свою супругу и 14-летнюю дочь, которая скончалась от полученных повреждений, по этому факту следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "Следователи устанавливают обстоятельства гибели 14-летней девочки", - говорится в сообщении. Согласно информации ведомства, ночью 19 декабря 37-летний мужчина, находился в одной из квартир, расположенных по Ворошиловскому проспекту в Ростове-на-Дону. Там он нанес ножевые ранения своей супруге и 14-летней дочери, говорится в сообщении СУСК. "От полученных телесных повреждений девочка скончалась, женщина доставлена в медицинское учреждение. Мужчина, причинивший потерпевшим колото-резаные ранения, свел счеты с жизнью", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. В ведомстве не уточнили, что стало причиной таких действий мужчины. Также нет информации, находился ли он в момент совершения преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ, пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

https://ria.ru/20241217/napadenie-1989571400.html

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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), нападение в краснодарской школе