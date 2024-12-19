https://ria.ru/20241219/nauka-1989669949.html

Сигаретный дебют. Ученые установили "возраст первой затяжки"

Сигаретный дебют. Ученые установили "возраст первой затяжки" - РИА Новости, 19.12.2024

Сигаретный дебют. Ученые установили "возраст первой затяжки"

Каждый второй подросток выкурил свою первую сигарету в возрасте 11-13 лет. К такому выводу пришли ученые СГМУ в ходе одномоментного комплексного исследования... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:00:00+03:00

2024-12-19T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Каждый второй подросток выкурил свою первую сигарету в возрасте 11-13 лет. К такому выводу пришли ученые СГМУ в ходе одномоментного комплексного исследования поведенческих особенностей старшеклассников, в котором приняли участие 1300 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Один из разделов данного исследования был посвящен характеристике и частоте распространенности табакокурения.Как рассказала РИА Новости профессор кафедры общей гигиены и экологии Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Юлия Елисеева, несмотря на то что возраст начала курения варьируется, мальчики впервые пробуют сигарету в среднем в 10,9 (плюс/минус 1,3 года) года, тогда как девочки — в 12,7 (плюс/минус 1,8 года).Кроме того, исследование выявило, что уже к этому возрасту пробовали курить 56% старшеклассников."Поздно заниматься профилактикой табакокурения в старших классах, поезд уходит гораздо раньше. Уместно говорить об этом уже в "началке", — отметила профессор.По словам Елисеевой, нужно обращать внимание на косвенные причины раннего курения. Значительное влияние на формирование этой пагубной привычки оказывают курящие члены семьи. Как показало исследование, чаще всего это касается отцов: сыновья следуют их примеру в 39,7% случаев, а девушки — в 36,2%."Для детей и подростков характерно "отзеркаливание" близких людей, особенно отца, если он занимает авторитетную позицию в семье", — добавила профессор. При этом она призвала родителей учить детей искусству отказа. "Ребенок не должен бояться говорить "нет", когда ему предлагают первую сигарету. Он должен уметь обосновать свой отказ: например, "я не хочу курить не потому, что я маменькин сынок, я просто не хочу иметь желтые зубы", — отметила профессор.Изучение курительного поведения у подростков по анкете Хорна показало, что для большинства характерен тип "поддержка", при котором сигарета становится своего рода спасением в ситуациях тревоги, помогая снизить уровень стресса, справиться с нервозностью и преодолеть стеснение.Второй по частоте встречаемости — тип "расслабление", позволяющий получать "дополнительное удовольствие" от табака.Результаты теста Фагерстрема позволили саратовским ученым определить, что у большинства обследуемых курящих подростков 15-17 лет зависимость от никотина выражена слабо."Вместе с тем среди старшеклассников становится все более популярным курение не традиционных, а электронных сигарет, которые привлекают молодежь ароматическим разнообразием и мифической безопасностью. Однако в электронных сигаретах содержится множество вредных химических веществ. Как и табачные аналоги, они выделяют токсические продукты испарения", — подчеркнула Елисеева.

https://ria.ru/20231122/nauka-1910631288.html

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