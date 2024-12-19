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Встреча военного комитета НАТО состоится 15-16 января - РИА Новости, 19.12.2024
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15:06 19.12.2024 (обновлено: 15:11 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/nato-1990174507.html
Встреча военного комитета НАТО состоится 15-16 января
Встреча военного комитета НАТО состоится 15-16 января - РИА Новости, 19.12.2024
Встреча военного комитета НАТО состоится 15-16 января
Встреча военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 15-16 января 2025 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:06:00+03:00
2024-12-19T15:11:00+03:00
в мире
украина
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Встреча военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 15-16 января 2025 года, сообщила пресс-служба организации."Высший военный орган НАТО, военный комитет, проведет встречу 15 и 16 января 2025 года в Брюсселе. Начальники генштабов стран НАТО встретятся с более чем 20 своими коллегами из стран-партнеров НАТО. Заседание пройдет под председательством адмирала Роба Бауэра", - указывается в документе.Планируется обсудить коллективную оборону и сдерживание, поддержку Украины, сотрудничество с Глобальным Югом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, брюссель, роб бауэр, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Роб Бауэр, Сергей Лавров, НАТО
Встреча военного комитета НАТО состоится 15-16 января

Пресс-служба НАТО: встреча начальников генштабов состоится 15-16 января

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Встреча военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 15-16 января 2025 года, сообщила пресс-служба организации.
"Высший военный орган НАТО, военный комитет, проведет встречу 15 и 16 января 2025 года в Брюсселе. Начальники генштабов стран НАТО встретятся с более чем 20 своими коллегами из стран-партнеров НАТО. Заседание пройдет под председательством адмирала Роба Бауэра", - указывается в документе.
Планируется обсудить коллективную оборону и сдерживание, поддержку Украины, сотрудничество с Глобальным Югом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
"Это позор". Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским
02:05
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельРоб БауэрСергей ЛавровНАТО
 
 
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