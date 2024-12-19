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Путин высказался о военных расходах стран НАТО
Путин высказался о военных расходах стран НАТО - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался о военных расходах стран НАТО
Странам НАТО может не хватить 3% ВВП на военные расходы, если стоимость продукции продолжит дорожать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:43:00+03:00
2024-12-19T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Странам НАТО может не хватить 3% ВВП на военные расходы, если стоимость продукции продолжит дорожать, заявил президент России Владимир Путин."Один снаряд 155 мм два года назад стоил 2 тысячи евро, теперь стоит 8 тысяч евро. В четыре раза подорожание. Если все будет развиваться таким же темпом, то не только 2% на оборонные расходы, на которых всегда настаивал и сейчас настаивает вновь избранный президент США господин (Дональд - ред. ) Трамп, странам НАТО не будет хватать. Не будет хватать и 3%", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, сша
НАТО, В мире, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, США
Путин высказался о военных расходах стран НАТО
Путин: странам НАТО может не хватить 3% ВВП на военные расходы