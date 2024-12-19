https://ria.ru/20241219/mvf-1990257355.html

МВФ сообщил о стремительном росте зарплат россиян

МВФ сообщил о стремительном росте зарплат россиян - РИА Новости, 19.12.2024

МВФ сообщил о стремительном росте зарплат россиян

Международный валютный фонд отмечает быстрый рост зарплат в России, сообщила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:18:00+03:00

2024-12-19T19:18:00+03:00

2024-12-19T20:53:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

мвф

центральный банк рф (цб рф)

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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Международный валютный фонд отмечает быстрый рост зарплат в России, сообщила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге. "Рост (российской экономики. — Прим. ред.) обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жестким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживленным ростом кредитования", — сказала она.Кроме того, рост поддерживают "сильные корпоративные инвестиции".На протяжении большей части 2024 года экономика России переживала перегрев, в январе 2025-го фонд планирует обновить свой прогноз по экономическому росту, добавила Козак.В октябре МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 3,6%, но понизил ожидания на 2025-й до 1,3%. Как указали в фонде, снижение темпов роста ВВП может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне смягчения условий на рынке труда и более слабого роста реальных доходов. Ожидания российских властей более оптимистичны. Так, Владимир Путин на прямой линии заявил, что ситуация в экономике в целом стабильная и надежная, в этом году рост ВВП составит 3,9-4%, а в 2025-м замедлится до 2-2,5%.Говоря о заработных платах, российский лидер отметил, что они выросли на девять процентов в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции.

https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990084607.html

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экономика, россия, владимир путин, мвф, центральный банк рф (цб рф)