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МВД расследует дело обманутой казанской пенсионерки, обратившейся к Путину - РИА Новости, 19.12.2024
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22:35 19.12.2024 (обновлено: 23:09 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/mvd-1990278630.html
МВД расследует дело обманутой казанской пенсионерки, обратившейся к Путину
МВД расследует дело обманутой казанской пенсионерки, обратившейся к Путину - РИА Новости, 19.12.2024
МВД расследует дело обманутой казанской пенсионерки, обратившейся к Путину
Полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионерки из Казани Елены Маркеловой, потерявшей крупную сумму денег, сообщила в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:35:00+03:00
2024-12-19T23:09:00+03:00
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КАЗАНЬ, 19 дек — РИА Новости. Полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионерки из Казани Елены Маркеловой, потерявшей крупную сумму денег, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в четверг женщина во время прямой линии с Владимиром Путиным заявила, что злоумышленники взломали ее аккаунт на "Госуслугах". После этого у нее появился долг перед двумя банками почти на два миллиона рублей. Маркелова посетовала на то, что эти организации оформили весьма большие кредиты на ее имя при пенсии в 18 тысяч рублей, не запросив при этом какие-либо документы. Официальный представитель МВД уточнила, что преступление совершили в сентябре. Пенсионерке из Казани позвонил злоумышленник и предложил записаться на диспансеризацию. Для этого он попросил продиктовать код, который поступил на ее телефон в виде смс. Маркелова сообщила его преступнику и тем самым предоставила ему доступ к аккаунту на "Госуслугах".Затем женщине начали звонить аферисты, которые стали убеждать, что на ее имя пытаются взять займы. Для того, чтобы избежать потери денег, Маркеловой предлагали самой оформить кредиты и перевести деньги на так называемые безопасные счета.Женщина написала заявление в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Сейчас устанавливаются владельцы счетов, на которые переводились похищенные денежные средства, и другие причастные к преступлению лица.
https://ria.ru/20241219/putin-1990157912.html
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происшествия, россия, казань, ирина волк, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), прямая линия с владимиром путиным — 2024
Происшествия, Россия, Казань, Ирина Волк, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
МВД расследует дело обманутой казанской пенсионерки, обратившейся к Путину

МВД расследует мошенничество в отношении пенсионерки, обратившейся к Путину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 19 дек — РИА Новости. Полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионерки из Казани Елены Маркеловой, потерявшей крупную сумму денег, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее в четверг женщина во время прямой линии с Владимиром Путиным заявила, что злоумышленники взломали ее аккаунт на "Госуслугах". После этого у нее появился долг перед двумя банками почти на два миллиона рублей. Маркелова посетовала на то, что эти организации оформили весьма большие кредиты на ее имя при пенсии в 18 тысяч рублей, не запросив при этом какие-либо документы.
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Официальный представитель МВД уточнила, что преступление совершили в сентябре. Пенсионерке из Казани позвонил злоумышленник и предложил записаться на диспансеризацию. Для этого он попросил продиктовать код, который поступил на ее телефон в виде смс. Маркелова сообщила его преступнику и тем самым предоставила ему доступ к аккаунту на "Госуслугах".
Затем женщине начали звонить аферисты, которые стали убеждать, что на ее имя пытаются взять займы. Для того, чтобы избежать потери денег, Маркеловой предлагали самой оформить кредиты и перевести деньги на так называемые безопасные счета.
Женщина написала заявление в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Сейчас устанавливаются владельцы счетов, на которые переводились похищенные денежные средства, и другие причастные к преступлению лица.
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