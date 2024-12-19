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Вице-президент АТОР: Россия для иностранцев безопаснее и вкуснее Европы

Вице-президент АТОР: Россия для иностранцев безопаснее и вкуснее Европы - РИА Новости, 19.12.2024

Вице-президент АТОР: Россия для иностранцев безопаснее и вкуснее Европы

Туристический поток из России за рубеж, по данным Ассоциации туроператоров России, с начала года вырос на 20%. Ни сложности с оплатой, ни неохотная выдача... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:00:00+03:00

2024-12-19T10:00:00+03:00

2024-12-19T10:00:00+03:00

россия

абхазия

артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

интервью

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Туристический поток из России за рубеж, по данным Ассоциации туроператоров России, с начала года вырос на 20%. Ни сложности с оплатой, ни неохотная выдача шенгенских виз и конфликты на Ближнем Востоке не стали препятствием для россиян. О том, какую страну можно назвать открытием года, когда разрешат покупать туры в Абхазию, ждать ли повышения цен на путевки в Турцию в 2025 году и сколько стоит съездить сегодня в отпуск за рубеж, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. Беседовала Марина Первухина.– По данным АТОР, турпоток из России за рубеж с начала года вырос на 20%. Сколько наших туристов в итоге отдохнуло за рубежом? Какие страны в топе?– Самое популярное направление – Турция – в среднем остановится на отметке 7,5 миллиона туристов из России. На втором месте, скорее всего, будет Таиланд с порядка 1,5 миллионами россиян. На третьем месте уверенно закрепятся Объединенные Арабские Эмираты: Дубай вполне может показать цифру в 1,3 миллиона россиян.– Были ли в этом году неожиданные открытия в части выездного туризма?– Открытием года можно признать Китай. В этом году это направление показало самый динамичный рост – сотни процентов, связано это с существенным расширением авиасообщения. Китайское направление продолжает развиваться не только с точки зрения пляжного туризма, пользуется спросом экскурсионный и так называемый bleisure-отдых (совмещение поездок по работе и отпуска – ред.).Помимо этого, Китай уверенно перехватывает пальму первенства по транзиту на всю восточную часть земного шара. Связано это с тем, что китайские перевозчики, пользуясь возможностью ставить широкофюзеляжные самолеты по всему миру и не облетать российское воздушное пространство, предлагают тарифы выгоднее, чем у ближневосточных конкурентов. Мы ожидаем, что либо турецкая сторона ответит на это, либо продолжит терять транзитный трафик. Потому что на дальние направления цена из Турции завышена.– Каждый год те или иные события влияют на выездной туризм из России, что оставило особый след в этом году?– Сам сезон получился нервным, связано это было с постоянными обострениями конфликтов на Ближнем Востоке, которые сказывались на воздушном трафике, внося корректировки. Здесь мы видим и фактор Латинской Америки. Летом была большая негативная история с Мексикой и турецкими перевозчиками, которые начали снимать с рейсов в Канкун российских туристов, причем без объяснения причин. Мексиканская сторона тогда никак ситуацию не комментировала, и многие списали на действия турецких служб безопасности.На деле же мы видим, что проблемы с въездом россиян в Мексику действительно существуют, и та сторона констатировала, что это связано с миграционными рисками. По официальной статистике, во въезде отказывают примерно 5% российских туристов. Мы относимся к этому с пониманием, но для нас важно понимать конкретные критерии, по которым во въезде могут отказать. Ведь среди пострадавших туристов есть те, кто действительно ехал с чисто туристическими целями: они бронировали отель хорошего уровня, экскурсии, имели на руках обратные билеты и многое другое. Думаю, все мы заинтересованы в том, чтобы минимизировать случаи отказа во въезде добропорядочным туристам.Из удивительных для нас моментов – молча и абсолютно незаметно для туротрасли прошло снятие с Иордании запрета на реализацию туров, которые сейчас действуют в Абхазии и в Иране. Только после обращения ряда туроператоров в Минэкономразвития им сообщили, что если МИД не видит препятствий, то и они разрешают формировать туры.– Вы упомянули Абхазию. Россияне из-за нестабильной политической ситуации действительно перестали интересоваться этим направлением?– Мы видим, что никакой внутриполитической эскалации не произошло. Политическое отношение новых властей Абхазии к России не поменялось. На пике, в первые несколько дней конфликта, действительно, некоторые туры вставали на возврат. Сейчас туристы ждут открытия продаж.Абхазия по турпотоку большие цифры показывает: каждый год это 1,6 миллиона российских туристов. Для наших туристов Абхазия рассматривается как квази-внутреннее направление, которое дешевле Сочи. Без него альтернативу найти будет практически невозможно, с учетом того, что инфраструктура юга России перегружена.Туроператоры постоянно напоминают Минэкономразвития о том, что ситуация стабилизировалась, но, как я понимаю, до проведения выборов и принятия нового президента в Абхазии ожидать снятия запрета не приходится.Зима для Абхазии – низкий сезон, и мы надеемся, что к началу этапа активных продаж – середине-концу апреля – мы увидим окончательное разрешение политического кризиса и снятие ограничений на продажу комплексного турпродукта. Иначе может сложиться ситуация, что российские туристы поедут в регион самостоятельно, а организованный турбизнес при этом не будет иметь возможности работать с этим направлением и гарантировать безопасность туристов.– Уже не первый год идут разговоры о том, что Турция может отказаться от аll inclusive. Как вы считаете, это действительно может произойти?– Все разговоры про аll inclusive в Турции идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает от того, что туристы стараются экономить на сопутствующих услугах. Например, меньше ходят в рестораны, чтобы не нести дополнительных трат.Но даже если предположить, что на законодательном уровне завтра скажут, что аll inclusive нельзя, увы, я пока себе не представляю механизмов контроля за непредоставлением этой услуги. Плюс если Турция станет "пионером" по запрету аll inclusive, то другие страны с радостью это подхватят, и для туриндустрии страны это будет катастрофический шаг. Тогда во многом экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл.– Чего вы ждете от Турции в новом сезоне? Будет ли страна вновь повышать цены на лето, как это было годом ранее?– Сейчас до нас доносятся отголоски того, что снизить саму стоимость по сравнению с прошлым годом турецкие отели не могут, связано это с катастрофической девальвацией лиры. Я думаю, что какого-то радикального повышения цен однозначно ждать не стоит. Популярные на российском рынке отели проведут работу, чтобы подкорректировать периоды высоких цен.Не стоит забывать, что в туризме не бывает высокой или низкой цены. Она не линейна и подвластна конкретным датам календаря. Поэтому "средняя температура по больнице", на мой взгляд, будет практически повторять картину 2024 года. Но тут вступает в силу фактор рубля. Даже если сейчас турецкие отели опустят цены на 10%, то рубль, находясь на отметке 100+ к доллару и евро, может показать, что Турция подорожала.– На какие направления сегодня туроператорам не хватает прямых рейсов?– Однозначно не хватает Доминиканы. Это направление было номер один в Латинской Америке для россиян: в допандемийные годы сюда приезжало более 150 тысяч наших туристов ежегодно. Сама Доминикана жаждет принимать российских туристов, но у нее нет своего воздушного флота, а наши перевозчики опасаются близко летать к воздушному пространству недружественных стран, а облет получается огромным по протяженности.В Восточной Азии нам катастрофически не хватает прямых рейсов на курорты Вьетнама. Сейчас "Аэрофлот" летает в Хошимин, но это не туристическая история. На Ближнем Востоке пора что-то решать с Саудовской Аравией. Она имеет потенциал двойного туризма: въездного и выездного, причем ее возможности значительно шире, чем паломнические туры. Но это направление уже второй год очень громко о себе заявляет на российском рынке, и, на мой взгляд, поиск компромиссов с полетами как российских перевозчиков, так и саудовских затянулся.– За девять месяцев этого года, по данным Минэкономразвития, въездной турпоток в Россию вырос в 4,5 раза. Готова ли Россия к такому росту иностранных туристов?– Да, турпоток растет, но я считаю, что все усилия, направленные на развитие внутреннего туризма, должны в параллели идти с развитием въездного. Именно он является фактором показания качества услуг. Иначе мы сами себя меряем и сами себе ставим диагноз. Только международная конкуренция рождает реальный сервис и качество. Иностранный турист не будет терпеть однообразия и станет требовать заявленные сервисы и услуги в полном объеме. Он не будет стесняться говорить о том, что ему не понравилось.Надо подчеркнуть, что мы уже образцово-показательны. Тому доказательство – многие иностранцы, посетившие Москву и Санкт-Петербург, сказали, что так безопасно, так чисто и так вкусно они не ели ни в одном городе Европы. И это абсолютно не бравурные речи. Многие туристы говорят, что в центре Лондона они часы снимают, телефоны прячут за молнию куртки – и это столица Великобритании. У нас же гостям гарантирована абсолютная безопасность особенно тем, кто предпочитает насладиться центром столицы.Мы умудрились сохранить и сервис нашей индустрии. В особенности рестораны находятся на высочайшем уровне, а цены абсолютно не сопоставимы с любыми другими туристическими столицами. В Москве в самом дорогом ресторане поужинать в три раза дешевле, чем в таком же ресторане в Дубае.– Действительно ли страны ЕС стали чаще отказывать россиянам в шенгенских визах? Почему?– Это так, и причин этому несколько. Первая: к сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под жесточайшим давлением со стороны Брюсселя по количеству виз, которые они могут рассматривать в течение месяца. Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас.Второй фактор – наши граждане по-прежнему хотят "визу впрок". И сейчас у визового и консульского центров есть возможность проверять бронирования и видеть, что билеты на самом деле не купленные, а отели только забронированы и не оплачены. Процент рассмотрения заявлений "под микроскопом" растет.Никаких предпосылок к улучшению мы не наблюдаем. Более того, мы видим, что из Брюсселя звучат заявления о том, что надо вообще прекратить выдавать россиянам визы. Но здесь, я надеюсь, туристический бизнес Евросоюза призовет власти к голосу разума, потому что российских туристов любят везде. Мы щедрые, мы пользуемся инфраструктурой, мы ездим на экскурсии.Но россияне все еще любят Европу. Поток туда, несмотря ни на что, растет. По итогам этого года прогнозируется плюс 2-4%. Связано это исключительно с тем, что логистика существенно дешевеет. Видя спрос, европейские перевозчики открывают рейсы из соседних стран, которые они раньше бы не поставили. Это Армения, Азербайджан, Казахстан, где сложно получить шенгенские визы. А если зайти на рейс, то можно увидеть, что там обладатели российских паспортов занимают 70% кресел.– В этом году мы много слышим о Японии. Действительно ли в эту страну наблюдается бум поездок? Благодаря чему?– Я бы не назвал это бумом, цифры очень скромные, порядка 60 тысяч туристов с начала года. Но если бы был прямой рейс, то Япония бы преодолела планку за сотни тысяч туристов из России. Нынешняя популярность связана с увеличением рейсов китайскими перевозчиками, несложным процессом получения визы и слабеющей иеной. Благодаря этому Япония из ультра-дорогой страны превращается в просто дорогую. Но не стоит обманываться, Япония не по карману большей части массовых путешественников, потому что средняя поездка находится в диапазоне 300-400 тысяч рублей. Но при этом это уже не те пять тысяч долларов, которые были раньше.Конкуренцию Японии сейчас составляет Южная Корея, где вообще отсутствует визовый барьер, только электронное разрешение. В стране гораздо дешевле находиться, поэтому путешествие обходится в два раза дешевле, чем в Японию. Страну уже посетили свыше 100 тысяч российских туристов. С точки зрения аутентичности Южная Корея и Япония интересны сейчас искушенным путешественникам, которые устали от пляжных направлений. Причем на спрос не повлияли даже недавние события с введением военного положения. Тут еще важно, что ситуация быстро разрешилась, и даже те туристы, которые были там в момент наибольшего напряжения, ничего на себе не почувствовали, к счастью.– Вернемся в Россию – рост цен на отдых в Сочи некоторые связывают с повышением цен в Турции. Согласны ли вы с этим? И почему на российском юге так дорого отдыхать?– Сравнивать российский отдых с международным однозначно неверно. Это параллельный продукт. Тем, кто сравнивает Сочи с Турцией, я всегда предлагаю найти аналогичный отель по сервису, а не по заявленной звездности. И сравнить. В Турции он будет стоить дороже. Все дорожает, и мы никуда не убежим от той инфляции, которая есть в стране, а значит и отдых тоже. А в Сочи ценовой фактор связан с тем, что это лидирующий пляжный курорт с прямой перевозкой. Он находится в сильном отрыве от всего остального Юга. Связано это с тем, что Сочи пожинает плоды своей популярности, которая формировалась после Олимпиады. Плюс выросли расходы на персонал, на питание, на инфраструктуру. Никаких предпосылок к тому, чтобы отели Сочи опускали стоимость, не вижу. Единственный плюс в этом году – подешевевшая логистика. За счет того, что Сочи стал хабом, перелеты туда подешевели на 30-40% за год за счет огромного количества рейсов.– Минэкономразвития действительно отказалось от идеи внедрить невозвратные тарифы в отелях? Что вы знаете об этом?– История с невозвратными тарифами в отелях еще не закончена, и решение окончательно не принято. Сами отельеры и туроператоры лоббируют возможность применения этих тарифов, потому что де-факто они применяются. Только 90% потребителей не оспаривают такие тарифы, хотя имеют право. Деловая практика сложилась, но законом она не прописана. Думаю, что невозвратные тарифы вернутся в повестку, когда мы будем рассматривать новый закон о туристической деятельности.– Какие еще пункты закона о туризме требуют корректировки, по вашему мнению?– Мы предлагаем подумать над ограничением на реализацию туров, потому что формулировка выглядит странно. То есть полеты разрешены, самолеты летают, турист может сам забронировать отель, сам купить авиабилеты, а туроператору почему-то продавать тур нельзя.Также вызывают вопросы правила безапелляционных возвратов. Депутатам следует пересмотреть формулировку 14 статьи, чтобы она была синхронна с аналогичными в других странах. Иностранные юрисдикции на рекомендации нашего отраслевого закона смотрят абсолютно индифферентно и никак его не воспринимают. Для них первичными являются контракт и указания их властей. Все это ведет к одной большой проблеме. Туроператорам говорят: вы обязаны вернуть деньги, а как компания их получит, никого не интересует. Иностранные отели, авиакомпании всегда готовы перенести бронирования, если ситуация носит форс-мажорный характер. Но вот получить назад физические деньги, как предусматривает это наш закон, мы зачастую не можем. Я бы сказал, в 80% случаев возвращаем туристам свои деньги в надежде, что потом на перенесенные даты найдем туриста, он поедет и нам заплатит.Помимо этого, сейчас идет работа над новым отраслевым законодательством. Мы в АТОР заявляем, что надо прекратить рассматривать туризм, как единый продукт. Туризм – это сложносоставной продукт, в котором участвуют объекты размещения, туроператоры, турагенты и, самое главное, перевозчики. Мы очень просим включить перевозчиков в закон, чтобы и для них формулировки о полном возврате средств, если вступает в силу статья 14, становились обязательными. Иначе они оперируют воздушным кодексом, в котором нет такого пункта, как запрет продаж, который формирует МИД.– Буквально недавно у россиян за рубежом перестали принимать карты UnionPay. Как это отражается на путешествиях?– На самом деле большое количество туристов в поездках пользовалось картами UnionPay, так как они принимались в дружественных странах, и это было удобно. Но российский турист умеет адаптироваться. И мы видим, что сейчас возможно возникновение новой волны "карточного" туризма в соседние страны. С другой стороны, для российского туриста это точно не фактор отменить или не совершать поездку. Хотя существует большая проблема в возможности купить наличную валюту в России. Этот фактор уже может стать сдерживающим для выездного туризма, если у нас не будет обновляться наличная валюта в обменных пунктах, которые принимали бы за рубежом.– И эта ситуация нарастает? Можете ли вы дать россиянам советы по поводу валюты перед выездом за рубеж?– Да, ситуация нарастает. Точно можно сказать, что российскому туристу ни крипта, ни иные цифровые активы в совершении путешествий никак не помогают. Советую покупать евро некрупного номинала. А также менять на доллары нового образца по мере их появления в обменниках и держать на период поездки за границу. Еще я бы посоветовал туристам не заниматься "ловлей" курсов, потому что потерять можно больше, если в обменнике не будет нужных купюр, когда они соберутся в поездку.– Насколько заранее россияне сейчас покупают путевки?– Поездки россияне в этом году стали бронировать за два-три месяца. Это фактор зрелого туриста и феноменальная глубина, которую мы не видели с 2019 года. Во-первых, она позволяет защититься от курсовых колебаний. Я всегда говорю, что, может быть, вы не выиграете что-то большое на курсах, но вы точно сильно не проиграете. Во-вторых, раннее бронирование всегда окупается. В случае отмены всегда проще заняться отменой и переносом, чем в последний момент покупать из того, что осталось. Так как фактора горящих туров нет уже последние четыре года. Что касается влияния курсов валют на продажу, то в последнее время мы констатируем, что влияет не столько сам курс, сколько именно его скачки. Как только рубль фиксируется на какой-то понятной и твердой отметке, продажи выравниваются, потому что у туристов появляются предсказуемость и возможность планировать бюджет.– Сколько сегодня русским туристам нужно для того, чтобы поехать за рубеж?– Это примерно 150 тысяч рублей на двоих на зиму и следующее лето. Это поездка в Египет, Турцию, Эмираты. Не стоит обманываться, это будет не люксовый "все включено", а что-то бюджетное, скорее всего, без собственного пляжа. При этом, если совокупно рассматривать все затраты туриста, то в среднем я бы, наверное, оценил в 200 тысяч рублей.– Каков ваш прогноз на 2025 год?– Каждый год после конца пандемии преподносит свои особенности, и 2025 год не станет исключением. С одной стороны, мы видим, что по дружеским странам ситуация стабилизировалась. С другой – санкции продолжаются. И для международного туризма ничего еще не решено. В любой момент может произойти остановка платежей за туристов. Мы по-прежнему в авиационной блокаде. У нас отсутствует доступ к получению запчастей на самолеты в прозрачных схемах. И нет предпосылок к открытию серьезного количества новых направлений.С другой стороны то, что происходит с российским рублем, на удивление, практически не сказывается на покупательской способности. Во многом это связано с тем, что с ростом цен растут и зарплаты. Если эта тенденция сохранится, то потоки продолжат расти, пусть и умеренно, в диапазоне 5-10% год к году. Но мы не выйдем пока на показатели 2019 года, который был рекордным по выездному туризму. Во многом это связано с отсутствием авиасообщения с Европой, это был большой сегмент российского туризма.Сказать, что мы готовимся отказаться от борьбы за право российских граждан отдыхать там, где им нравится, будет неверно. Туроператоры продолжают работать, готовить программы, контрактоваться на лето. Готовится и турецкое, и египетское направления, и Юго-Восточная Азия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, абхазия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, интервью