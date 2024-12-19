Эксперт рассказал, сколько времени уйдет на очищение Керченского пролива
Эколог Болотин: на очищение Керченского пролива от мазута уйдут десятки лет
© Кадр видео из соцсетейНефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива
© Кадр видео из соцсетей
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 дек – РИА Новости. Море, загрязненное мазутом после крушения танкеров у Керченского пролива, будет очищаться благодаря бактериям, но на это может уйти нескольких десятков лет, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского госуниверситета Сергей Болотин.
"Если он (мазут – ред.) на дне останется, может, несколько лет, а может, и несколько десятков лет (занять очищение – ред.). Там есть активные бактерии, которые поедают его, но насколько они будут активно развиваться, зависит от температуры, на какой глубине мазут находится", - сказал Болотин.
По словам эксперта, бактерии активны при температуре 25-30 градусов тепла, сейчас они не активны, а пока море холодное, важно удалить как можно больше нефтепродуктов.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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