https://ria.ru/20241219/mnogozhenstvo-1990227635.html

ДУМ России разрешило религиозное многоженство

ДУМ России разрешило религиозное многоженство - РИА Новости, 19.12.2024

ДУМ России разрешило религиозное многоженство

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков при условии... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:00:00+03:00

2024-12-19T18:00:00+03:00

2024-12-19T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, сообщил РИА Новости зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Расширенное заседание совета, выпустившего фетву (богословское заключение) "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ", состоялось накануне, сказал он. "Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей", – рассказал Аляутдинов. Религиозный деятель сообщил, что основным условием допустимости многоженства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам. "Оно проявляется в равноценном материальном обеспечении всех жен, в предоставлении отдельного жилья каждой из них, в проведении мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности. Если эти условия не соблюдаются, то мужчине не разрешается вступать в полигамный брак", – добавил муфтий. Мужчине, состоящему в браке, также надлежит сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной, сказал он. "Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена – ред.) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам – ред.)", - добавил Аляутдинов. Кроме того, сообщил зампред совета улемов ДУМ РФ, состоящий в браке мужчина при заключении еще одного религиозного брака обязан будет усыновить всех детей, а также нотариально оформить завещание. Положения фетвы разъясняют права и обязанности супругов, состоящих в религиозном браке, а не подменяют нормы семейного законодательства РФ, отметил Аляутдинов. Он пояснил, что закон признает только один брак, заключенный в государственных органах ЗАГС с выдачей специального свидетельства, но так как полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, фактически существуют, права женщин в них необходимо оговорить. "Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав", – заключил муфтий.

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https://ria.ru/20240916/alimov-1972932990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, религия