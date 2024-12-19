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Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 19.12.2024 (обновлено: 17:26 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/mir-1990163014.html
Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире
Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире
Подписывать документы о мире Россия будет только с представителем легитимных органов власти Украины, это формальный юридический вопрос, заявил президент... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:49:00+03:00
2024-12-19T17:26:00+03:00
россия
украина
в мире
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Подписывать документы о мире Россия будет только с представителем легитимных органов власти Украины, это формальный юридический вопрос, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии."Сейчас, если Украина все-таки хочет пойти по пути мирного урегулирования, а они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Но подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально юридический вопрос. Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все", — сказал глава государства.В то же время, он добавил, что Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, украина, в мире, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине
Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире

Путин допустил возможность переговоров с Зеленским при его победе на выборах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Подписывать документы о мире Россия будет только с представителем легитимных органов власти Украины, это формальный юридический вопрос, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Сейчас, если Украина все-таки хочет пойти по пути мирного урегулирования, а они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Но подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально юридический вопрос. Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все", — сказал глава государства.
В то же время, он добавил, что Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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