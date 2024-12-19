https://ria.ru/20241219/mir-1990163014.html

Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире

Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире

Подписывать документы о мире Россия будет только с представителем легитимных органов власти Украины, это формальный юридический вопрос, заявил президент... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:49:00+03:00

2024-12-19T14:49:00+03:00

2024-12-19T17:26:00+03:00

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владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Подписывать документы о мире Россия будет только с представителем легитимных органов власти Украины, это формальный юридический вопрос, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии."Сейчас, если Украина все-таки хочет пойти по пути мирного урегулирования, а они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Но подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально юридический вопрос. Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все", — сказал глава государства.В то же время, он добавил, что Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, в мире, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024