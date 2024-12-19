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Минтранс: детей могут начать размещать рядом с родителями в самолетах - РИА Новости, 19.12.2024
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20:17 19.12.2024 (обновлено: 20:18 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/mintrans-1990266330.html
Минтранс: детей могут начать размещать рядом с родителями в самолетах
Минтранс: детей могут начать размещать рядом с родителями в самолетах - РИА Новости, 19.12.2024
Минтранс: детей могут начать размещать рядом с родителями в самолетах
Минтранс РФ с авиакомпаниями прорабатывают вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями в самолете, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 19.12.2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минтранс РФ с авиакомпаниями прорабатывают вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями в самолете, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Сейчас мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", - рассказали в Минтрансе РФ.
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общество, россия
Общество, Россия
Минтранс: детей могут начать размещать рядом с родителями в самолетах

Минтранс прорабатывает совместное размещение детей с родителями в самолетах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт
Пассажирский самолёт - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажирский самолёт. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минтранс РФ с авиакомпаниями прорабатывают вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями в самолете, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Сейчас мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", - рассказали в Минтрансе РФ.
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В "Аэрофлоте" допустили появление беспилотного пассажирского самолета
15 декабря, 13:11
 
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