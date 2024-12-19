https://ria.ru/20241219/mintrans-1990266330.html
Минтранс: детей могут начать размещать рядом с родителями в самолетах
Минтранс: детей могут начать размещать рядом с родителями в самолетах - РИА Новости, 19.12.2024
Минтранс: детей могут начать размещать рядом с родителями в самолетах
Минтранс РФ с авиакомпаниями прорабатывают вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями в самолете, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:17:00+03:00
2024-12-19T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минтранс РФ с авиакомпаниями прорабатывают вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями в самолете, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Сейчас мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", - рассказали в Минтрансе РФ.
https://ria.ru/20241215/aeroflot-1989300171.html
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общество, россия
Минтранс: детей могут начать размещать рядом с родителями в самолетах
Минтранс прорабатывает совместное размещение детей с родителями в самолетах