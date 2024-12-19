https://ria.ru/20241219/mintrans-1990266180.html
Минтранс рассматривает создание беспилотной авиакомпании на Сахалине
Минтранс рассматривает создание беспилотной авиакомпании на Сахалине - РИА Новости, 19.12.2024
Минтранс рассматривает создание беспилотной авиакомпании на Сахалине
Министр транспорта Роман Старовойт обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко проект создания беспилотной авиакомпании, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:15:00+03:00
2024-12-19T20:15:00+03:00
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экономика
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сахалинская область
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр транспорта Роман Старовойт обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко проект создания беспилотной авиакомпании, сообщил Минтранс РФ. Регион считает важным для себя развитие беспилотного сообщения из-за отдаленности от других населенных пунктов. "В целом регион видит для себя перспективы в развитии беспилотного сообщения и выступает инициатором реализации пилотного проекта по созданию беспилотной авиакомпании", - рассказал Минтранс. Обсуждалась также возможность проведения в Сахалинской области форума "Практика применения беспилотных систем". "Команда Минтранса России остается на связи с правительством региона и окажет возможную поддержку в реализации транспортных планов", - добавил Минтранс.
https://ria.ru/20241219/aviaperevozki-1990144748.html
https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html
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экономика, технологии, сахалинская область, россия, сахалин, роман старовойт, валерий лимаренко
Экономика, Технологии, Сахалинская область, Россия, Сахалин, Роман Старовойт, Валерий Лимаренко
Минтранс рассматривает создание беспилотной авиакомпании на Сахалине
Минтранс: создание беспилотной авиакомпании на Сахалине рассматривается