https://ria.ru/20241219/mintrans-1990266180.html

Минтранс рассматривает создание беспилотной авиакомпании на Сахалине

Минтранс рассматривает создание беспилотной авиакомпании на Сахалине - РИА Новости, 19.12.2024

Минтранс рассматривает создание беспилотной авиакомпании на Сахалине

Министр транспорта Роман Старовойт обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко проект создания беспилотной авиакомпании, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 19.12.2024

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2024-12-19T20:15:00+03:00

2024-12-19T20:16:00+03:00

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технологии

сахалинская область

россия

сахалин

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валерий лимаренко

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр транспорта Роман Старовойт обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко проект создания беспилотной авиакомпании, сообщил Минтранс РФ. Регион считает важным для себя развитие беспилотного сообщения из-за отдаленности от других населенных пунктов. "В целом регион видит для себя перспективы в развитии беспилотного сообщения и выступает инициатором реализации пилотного проекта по созданию беспилотной авиакомпании", - рассказал Минтранс. Обсуждалась также возможность проведения в Сахалинской области форума "Практика применения беспилотных систем". "Команда Минтранса России остается на связи с правительством региона и окажет возможную поддержку в реализации транспортных планов", - добавил Минтранс.

https://ria.ru/20241219/aviaperevozki-1990144748.html

https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html

сахалинская область

россия

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экономика, технологии, сахалинская область, россия, сахалин, роман старовойт, валерий лимаренко