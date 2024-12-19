https://ria.ru/20241219/minprosvescheniya-1990051419.html

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения - РИА Новости, 19.12.2024

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения

Генеральная прокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора, заявил глава надзорного ведомства Игорь... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:37:00+03:00

2024-12-19T09:37:00+03:00

2024-12-19T12:59:00+03:00

владимир путин

россия

игорь краснов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

генеральная прокуратура рф

совет федерации рф

происшествия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, выступая на заседании комитетов Совета Федерации."Не так давно мы завершили очередную масштабную проверку. Выяснились большие нарушения в деятельности Министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют", — сказал он.По словам генпрокурора, большую проблему представляют учебники, которые из-за многократных изменений образовательных процессов очень быстро устаревают."Книжек у нас выпустили много, а они уже неактуальны. Что делают люди? <…> Вот вы идете и покупаете новые книги, новые учебные пособия, по которым нужно заниматься актуально. А кто от этого выигрывает? Да тот, кто эти книжки у нас печатает, тот, кто их пишет. Изменили у нас порядок Государственной итоговой аттестации, все смотрят и видят: а учебные пособия у нас не те. Опять идут покупать эти учебные пособия. А кто их написал? Да те, кто изменения внес именно в ГИА", — пояснил Краснов.Он также обратил внимание на то, что учителя очень загружены составлением различных отчетов, так что у них не остается времени на обучение детей."Вы знаете, я разговаривал с учителями, они столько заполняют после уроков, там этих всяких статистических данных — у нас МВД позавидует! Я искренне говорю, нередко даже тетради проверяют ученики в том же классе. Ну а что? Давайте открыто говорить", — отметил Краснов.Он подчеркнул, что Генпрокуратура не будет с этим мириться."Я внес акты реагирования и обязал министров навести порядок, чтобы наши люди, дети учились по тем пособиям, которые актуальны. Так нельзя — менять раз в полгода или ежегодно какие-то требования. Здесь нужен порядок", — добавил глава ведомства .По его словам, в этом году прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений в сфере образования и привлекли к ответственности порядка двух тысяч должностных лиц за то, что они "не могут систематизировать учебный процесс". О результатах этих проверок генпрокурор проинформировал президента Владимира Путина."Я на регулярной основе с министрами общаюсь, мы корректируем, восстанавливаем права детей, мы их в обиду не дадим, в том числе и всяким методистам, которые это все придумывают".Сегодня в Совете Федерации прошло совместное заседание комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и безопасности. На нем обсуждалось переназначение Краснова на должность генерального прокурора. Он занимает этот пост с 22 января 2020 года.

https://ria.ru/20241219/natsproekt-1990050337.html

https://ria.ru/20241126/uchebniki-1985843113.html

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владимир путин, россия, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, происшествия