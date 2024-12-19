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ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 19.12.2024 (обновлено: 18:59 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/minoborony--1990244533.html
ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области
ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2024
ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области
ВСУ попытались атаковать американскими и британскими ракетами предприятие в Ростовской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:03:00+03:00
2024-12-19T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ВСУ попытались атаковать американскими и британскими ракетами предприятие в Ростовской области, сообщило Минобороны.&quot;С территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию &quot;Комбинат Каменский&quot; в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow&quot;, — указали в ведомстве.Расчеты ЗРК С-400, "Бук-М3" и "Панцирь" сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow.Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.В Минобороны предупредили, что подобные атаки не останутся без ответа.Вопрос ударов западным оружием по территории России накануне затронул глава Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Он пояснил, что ВСУ не могут самостоятельно вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для ракет. Таким образом, США стали непосредственным участником конфликта на Украине, что означает его эскалацию.Генерал напомнил, что в ответ на применение американских и британских ракет по объектам в Брянской и Курской областях Россия ударила новейшей ракетой средней дальности "Орешник" по предприятию военно-промышленного комплекса Украины.
https://ria.ru/20241213/minoborony-1989028977.html
https://ria.ru/20241210/putin-1988462335.html
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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области

ВСУ 18 декабря ударили по Ростовской области ракетами Storm Shadow и ATACMS

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ВСУ попытались атаковать американскими и британскими ракетами предприятие в Ростовской области, сообщило Минобороны.
«

"С территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow", — указали в ведомстве.

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Вопрос ударов западным оружием по территории России накануне затронул глава Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Он пояснил, что ВСУ не могут самостоятельно вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для ракет. Таким образом, США стали непосредственным участником конфликта на Украине, что означает его эскалацию.
Генерал напомнил, что в ответ на применение американских и британских ракет по объектам в Брянской и Курской областях Россия ударила новейшей ракетой средней дальности "Орешник" по предприятию военно-промышленного комплекса Украины.
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