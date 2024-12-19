https://ria.ru/20241219/milyaev-1990268695.html

Бюджет региона на три года приняли в Тульской области

Бюджет региона на три года приняли в Тульской области - РИА Новости, 19.12.2024

Бюджет региона на три года приняли в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг принял участие в заключительном заседании осенней сессии Тульской областной Думы, во время которого был... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:40:00+03:00

2024-12-19T20:40:00+03:00

2024-12-19T20:40:00+03:00

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

тульская областная дума

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг принял участие в заключительном заседании осенней сессии Тульской областной Думы, во время которого был принят бюджет на ближайшие три года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона отметил, что за время работы в обновленном составе депутаты приняли порядка 90 региональных законов. Он поблагодарил законодателей за поддержку инициатив исполнительной власти. "Все законопроекты, внесенное мною как главой региона, приняты в качестве законов Тульской области. Это говорит о том, что мы с вами единая команда, готовая сообща решать любые поставленные задачи. У нас одна цель – делать все, чтобы регион развивался, а жители были уверены в завтрашнем дне. Рассчитываю, что выстроенное между намивзаимодействие и дальше будет таким же эффективным", – цитирует пресс-служба Миляева. На заседании депутаты приняли закон о бюджете области на ближайшие три года. Главный принцип бюджетной политики региона – социальная направленность. Две трети всех расходов в 2025 году направлено на социальную сферу. Это позволит выполнить все публичные обязательства перед жителями, нуждающимися в поддержке. Среди них многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие граждане, и конечно, участники специальной военной операции и их близкие. Глава региона отметил, что в Тульской области уделяется особое внимание укреплению института семьи, целый комплекс мер направлен на улучшение демографической обстановки. В частности, областной материнский капитал продлен до 2030 года. Ежегодно увеличивается размер выплат опекунам, попечителям, приемным родителям детей-сирот. Учреждена медаль "За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка". Без внимания не остаются жители старшего поколения. Совместно с областной думой принимаются решения по поддержке участников специальной военной операции и их семьях. Продолжается системная поддержка бизнеса, в том числе семейного. Как подчеркнул глава региона, льготы и преференции будут способствовать развитию Тульской области, повышению инвестиционной привлекательности региона и созданию новых рабочих мест. Губернатор поблагодарил депутатов за конструктивное взаимодействие и все, что они делают на благо жителей Тульской области. Председатель Тульской области Думы Андрей Дубровский поблагодарил губернатора за высокую оценку деятельности депутатского корпуса и отметил, что темп работы по обозначенным направлениям будет наращиваться.

https://ria.ru/20241219/elki-1990267736.html

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тульская область, дмитрий миляев, тульская областная дума