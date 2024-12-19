Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие
Губернатор Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямая линия президента — это важное политическое событие, глава государства коснулся всех важных тем, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Прямая линия Путина проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа.
Глава региона и члены правительства Тульской области смотрели прямую линию из Ситуационного центра.
"Прямая линия президента — это важное политическое событие. Президент коснулся всех важных тем: специальной военной операции (он отметил мужество и стойкость бойцов 106-й воздушно-десантной дивизии), внешней политики, развития экономики и, конечно, социальных вопросов. Отдельно коснулся вопросов демографии, как наиболее приоритетных на сегодняшний день для нашей страны. Журналисты и жители страны могли задать те вопросы, которые сегодня волнуют более всего. Президент отметил, что сделано очень многое, но много предстоит сделать впереди. Поэтому задача каждого из нас - работать на результат", - сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Одним из главных вопросов на "Итогах года" стала ситуация с рождаемостью в стране.
В Тульской области средний возраст рожениц - 30 лет. С начала года в области родилось 8 тысяч 602 ребенка. Идет рост. По инициативе губернатора уже прорабатываются новые меры поддержки семей, которые заработают с 2025 года:
- выплата 1 миллиона рублей мамам, родившим второго ребенка до 25 лет;
- выплата 1 миллион рублей мамам, родившим третьего ребенка до 28 лет;
- доплата 550 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям (с учетом федеральной выплаты в 450 тысяч, семьи будут получать по 1 млн рублей).
План по строительству школ Тульской области выполнят в срок
16 декабря, 21:04