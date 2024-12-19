https://ria.ru/20241219/milyaev-1990267487.html

Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие

Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие - РИА Новости, 19.12.2024

Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие

Прямая линия президента — это важное политическое событие, глава государства коснулся всех важных тем, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:24:00+03:00

2024-12-19T20:24:00+03:00

2024-12-19T20:24:00+03:00

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямая линия президента — это важное политическое событие, глава государства коснулся всех важных тем, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Прямая линия Путина проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа. Глава региона и члены правительства Тульской области смотрели прямую линию из Ситуационного центра. "Прямая линия президента — это важное политическое событие. Президент коснулся всех важных тем: специальной военной операции (он отметил мужество и стойкость бойцов 106-й воздушно-десантной дивизии), внешней политики, развития экономики и, конечно, социальных вопросов. Отдельно коснулся вопросов демографии, как наиболее приоритетных на сегодняшний день для нашей страны. Журналисты и жители страны могли задать те вопросы, которые сегодня волнуют более всего. Президент отметил, что сделано очень многое, но много предстоит сделать впереди. Поэтому задача каждого из нас - работать на результат", - сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. Одним из главных вопросов на "Итогах года" стала ситуация с рождаемостью в стране. В Тульской области средний возраст рожениц - 30 лет. С начала года в области родилось 8 тысяч 602 ребенка. Идет рост. По инициативе губернатора уже прорабатываются новые меры поддержки семей, которые заработают с 2025 года: - выплата 1 миллиона рублей мамам, родившим второго ребенка до 25 лет; - выплата 1 миллион рублей мамам, родившим третьего ребенка до 28 лет; - доплата 550 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям (с учетом федеральной выплаты в 450 тысяч, семьи будут получать по 1 млн рублей).

https://ria.ru/20241218/milyaev-1989805951.html

https://ria.ru/20241216/shkoly-1989556272.html

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тульская область, дмитрий миляев, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным