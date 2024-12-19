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Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие - РИА Новости, 19.12.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
20:24 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/milyaev-1990267487.html
Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие
Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие - РИА Новости, 19.12.2024
Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие
Прямая линия президента — это важное политическое событие, глава государства коснулся всех важных тем, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:24:00+03:00
2024-12-19T20:24:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямая линия президента — это важное политическое событие, глава государства коснулся всех важных тем, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Прямая линия Путина проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа. Глава региона и члены правительства Тульской области смотрели прямую линию из Ситуационного центра. "Прямая линия президента — это важное политическое событие. Президент коснулся всех важных тем: специальной военной операции (он отметил мужество и стойкость бойцов 106-й воздушно-десантной дивизии), внешней политики, развития экономики и, конечно, социальных вопросов. Отдельно коснулся вопросов демографии, как наиболее приоритетных на сегодняшний день для нашей страны. Журналисты и жители страны могли задать те вопросы, которые сегодня волнуют более всего. Президент отметил, что сделано очень многое, но много предстоит сделать впереди. Поэтому задача каждого из нас - работать на результат", - сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. Одним из главных вопросов на "Итогах года" стала ситуация с рождаемостью в стране. В Тульской области средний возраст рожениц - 30 лет. С начала года в области родилось 8 тысяч 602 ребенка. Идет рост. По инициативе губернатора уже прорабатываются новые меры поддержки семей, которые заработают с 2025 года: - выплата 1 миллиона рублей мамам, родившим второго ребенка до 25 лет; - выплата 1 миллион рублей мамам, родившим третьего ребенка до 28 лет; - доплата 550 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям (с учетом федеральной выплаты в 450 тысяч, семьи будут получать по 1 млн рублей).
https://ria.ru/20241218/milyaev-1989805951.html
https://ria.ru/20241216/shkoly-1989556272.html
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тульская область, дмитрий миляев, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие

Губернатор Миляев: прямая линия с президентом – важное политическое событие

© Фото : Тульская область/TelegramГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Тульская область/Telegram
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямая линия президента — это важное политическое событие, глава государства коснулся всех важных тем, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Прямая линия Путина проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа.
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Миляев провел заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте
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Глава региона и члены правительства Тульской области смотрели прямую линию из Ситуационного центра.
"Прямая линия президента — это важное политическое событие. Президент коснулся всех важных тем: специальной военной операции (он отметил мужество и стойкость бойцов 106-й воздушно-десантной дивизии), внешней политики, развития экономики и, конечно, социальных вопросов. Отдельно коснулся вопросов демографии, как наиболее приоритетных на сегодняшний день для нашей страны. Журналисты и жители страны могли задать те вопросы, которые сегодня волнуют более всего. Президент отметил, что сделано очень многое, но много предстоит сделать впереди. Поэтому задача каждого из нас - работать на результат", - сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Одним из главных вопросов на "Итогах года" стала ситуация с рождаемостью в стране.
В Тульской области средний возраст рожениц - 30 лет. С начала года в области родилось 8 тысяч 602 ребенка. Идет рост. По инициативе губернатора уже прорабатываются новые меры поддержки семей, которые заработают с 2025 года:
- выплата 1 миллиона рублей мамам, родившим второго ребенка до 25 лет;
- выплата 1 миллион рублей мамам, родившим третьего ребенка до 28 лет;
- доплата 550 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям (с учетом федеральной выплаты в 450 тысяч, семьи будут получать по 1 млн рублей).
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
План по строительству школ Тульской области выполнят в срок
16 декабря, 21:04
 
Тульская областьТульская областьДмитрий МиляевВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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