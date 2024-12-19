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Путин предложил создать отдельное ведомство по вопросам миграции - РИА Новости, 19.12.2024
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14:34 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990155358.html
Путин предложил создать отдельное ведомство по вопросам миграции
Путин предложил создать отдельное ведомство по вопросам миграции - РИА Новости, 19.12.2024
Путин предложил создать отдельное ведомство по вопросам миграции
Может быть, в будущем создадут отдельное ведомство по теме миграции, там должны быть правоохранительная и экономическая компоненты, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:34:00+03:00
2024-12-19T14:34:00+03:00
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Может быть, в будущем создадут отдельное ведомство по теме миграции, там должны быть правоохранительная и экономическая компоненты, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр (по вопросам миграции – ред.) - или в рамках МВД, либо при МВД, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств. Так, чтобы все решалось в одном комплексе, но в тесной работе с другими министерствами, ведомствами. И с регионами, естественно... И все это из одного центра должно управляться. А потом, по мере его, условно говоря, взросления, по мере получения нужных компетенций, может быть в будущем создать и отдельное ведомство. Но так, чтобы там присутствовала и правоохранительная компонента, и экономическая," – сказал Путин.
https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990152774.html
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин предложил создать отдельное ведомство по вопросам миграции

Путин заявил, что может быть создано отдельное ведомство по вопросам миграции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Может быть, в будущем создадут отдельное ведомство по теме миграции, там должны быть правоохранительная и экономическая компоненты, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр (по вопросам миграции – ред.) - или в рамках МВД, либо при МВД, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств. Так, чтобы все решалось в одном комплексе, но в тесной работе с другими министерствами, ведомствами. И с регионами, естественно... И все это из одного центра должно управляться. А потом, по мере его, условно говоря, взросления, по мере получения нужных компетенций, может быть в будущем создать и отдельное ведомство. Но так, чтобы там присутствовала и правоохранительная компонента, и экономическая," – сказал Путин.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин призвал заниматься вопросами миграции вместе со странами-соседями
14:26
 
РоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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