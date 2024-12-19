https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990150596.html
Путин призвал правительство уделить больше внимания миграции
Путин призвал правительство уделить больше внимания миграции - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал правительство уделить больше внимания миграции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно уделить больше внимания вопросам миграции в России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:20:00+03:00
2024-12-19T14:20:00+03:00
2024-12-19T14:46:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно уделить больше внимания вопросам миграции в России."Много вопросов, и, конечно, правительство должно уделить этому (вопросам миграции - ред.) большего внимания", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1990148077.html
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Путин о решении проблем с мигрантами
Путин о решении проблем с мигрантами
2024-12-19T14:20
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин призвал правительство уделить больше внимания миграции
Путин призвал правительство уделить больше внимания вопросам миграции