https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990150596.html

Путин призвал правительство уделить больше внимания миграции

Путин призвал правительство уделить больше внимания миграции - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал правительство уделить больше внимания миграции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно уделить больше внимания вопросам миграции в России. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:20:00+03:00

2024-12-19T14:20:00+03:00

2024-12-19T14:46:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно уделить больше внимания вопросам миграции в России."Много вопросов, и, конечно, правительство должно уделить этому (вопросам миграции - ред.) большего внимания", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990148077.html

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Путин о решении проблем с мигрантами Путин о решении проблем с мигрантами 2024-12-19T14:20 true PT1M01S

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин