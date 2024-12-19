https://ria.ru/20241219/mid-1990256393.html

Минск предостерег Польшу от попыток дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Минск предостерег Польшу от попыток дестабилизировать ситуацию в Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2024

Минск предостерег Польшу от попыток дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Варшаве не стоит пытаться дестабилизировать ситуацию в Белоруссии "из-под примеряемой короны... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:14:00+03:00

2024-12-19T19:14:00+03:00

2024-12-19T19:14:00+03:00

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Варшаве не стоит пытаться дестабилизировать ситуацию в Белоруссии "из-под примеряемой короны председателя Европы". "Выражаем искреннее сожаление в связи с выбором польской стороны двигаться по пути дальнейшей конфронтации. Предостерегаем горячие головы в Варшаве от намерения открытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток дестабилизации ситуации в Беларуси из-под примеряемой короны председателя Европы", - заявил Глаз, комментируя озвученные приоритеты МИДа Польши в рамках польского председательства в ЕС в первой половине 2025 года. Комментарий пресс-секретаря распространила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "В польских приоритетах есть очень много. И санкции, и увеличение ассигнований на военную промышленность, и деструктивная деятельность в информационном и киберпространствах. Не нашлось места самому очевидному: нормальному взаимодействию с соседями. Конструктивному, заинтересованному, взаимоуважительному и взаимовыгодному", - подчеркнул Глаз. Он добавил, что если бы этому нашлось место, то и не было бы нужды выдумывать как противодействовать тому, что в ЕС называют "гибридными угрозами", а также как найти развязки по двусторонним вопросам с Белоруссией. "В очередной раз напоминаем о том, что проблемные вопросы решаются за столом переговоров с контрпартнерами, реально управляющими и владеющими ситуацией, а не с умеющими лишь надувать щеки самозванцами, которые не обладают не то что минимальным влиянием в стране, но даже и понятием о происходящих в ней событиях. Мы же по-прежнему заявляем о своей готовности к цивилизованному диалогу с ЕС в целом и с Варшавой в частности", - заявил пресс-секретарь. Он добавил, что Минск по-прежнему рассчитывает, что здравый смысл и нацеленность на мир и стабильность в регионе возобладают.

https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975205192.html

https://ria.ru/20241210/belorussiya-1988514507.html

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