https://ria.ru/20241219/mask-1990029107.html
Маск сделал заявление о военной помощи Украине
Маск сделал заявление о военной помощи Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Маск сделал заявление о военной помощи Украине
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х раскритиковал решение властей США о военной помощи Украине. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T04:01:00+03:00
2024-12-19T04:01:00+03:00
2024-12-19T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х раскритиковал решение властей США о военной помощи Украине.Он прокомментировал сообщение известного общественного деятеля Джози Глабах о спорных и непопулярных решениях американской администрации, в числе которых помощь Украине на 60 миллиардов долларов и финансирование 12 биолабораторий."Один из худших законопроектов в истории", — написал миллиардер.Ранее Маск, комментируя информацию о приближении российских военных к городу Красноармейск, заявил, что Украина должна была давно заключить мир.В среду журнал Foreign Policy написал, что Запад хочет успеть воспользоваться замороженными российскими активами на 300 миллиардов долларов, чтобы направить их Украине до официальной смены американского президента.
https://ria.ru/20241219/ryutte-1990022347.html
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в мире, украина, сша, илон маск
В мире, Украина, США, Илон Маск
Маск сделал заявление о военной помощи Украине
Маск назвал помощь Украине одним из худших решений США