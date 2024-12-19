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Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине
Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине
Литовский президент Гитанас Науседа признал, что Литве и ряду других стран Евросоюза уже нечего передавать Украине, потому что оружейные склады опустели. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:41:00+03:00
2024-12-19T12:41:00+03:00
2024-12-19T12:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа признал, что Литве и ряду других стран Евросоюза уже нечего передавать Украине, потому что оружейные склады опустели. "Конечно, мы должны поставлять (Украине оружие - ред.), особенно те страны, у которых все еще есть вооружение на складах. Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже. Но у некоторых крупных стран есть очень большие ресурсы, и они могут поддерживать Украину", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, литва, гитанас науседа, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Литва, Гитанас Науседа, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине
Президент Литвы Науседа заявил, что оружейные склады некоторых стран ЕС опустели