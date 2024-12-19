https://ria.ru/20241219/litva-1990096133.html

Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине

Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине - РИА Новости, 19.12.2024

Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине

Литовский президент Гитанас Науседа признал, что Литве и ряду других стран Евросоюза уже нечего передавать Украине, потому что оружейные склады опустели. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:41:00+03:00

2024-12-19T12:41:00+03:00

2024-12-19T12:41:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа признал, что Литве и ряду других стран Евросоюза уже нечего передавать Украине, потому что оружейные склады опустели. "Конечно, мы должны поставлять (Украине оружие - ред.), особенно те страны, у которых все еще есть вооружение на складах. Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже. Но у некоторых крупных стран есть очень большие ресурсы, и они могут поддерживать Украину", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241207/patrona-1987936943.html

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в мире, украина, россия, литва, гитанас науседа, сергей лавров, нато, евросоюз