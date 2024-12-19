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Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/litva-1990096133.html
Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине
Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине
Литовский президент Гитанас Науседа признал, что Литве и ряду других стран Евросоюза уже нечего передавать Украине, потому что оружейные склады опустели. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:41:00+03:00
2024-12-19T12:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа признал, что Литве и ряду других стран Евросоюза уже нечего передавать Украине, потому что оружейные склады опустели. "Конечно, мы должны поставлять (Украине оружие - ред.), особенно те страны, у которых все еще есть вооружение на складах. Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже. Но у некоторых крупных стран есть очень большие ресурсы, и они могут поддерживать Украину", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241207/patrona-1987936943.html
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в мире, украина, россия, литва, гитанас науседа, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Литва, Гитанас Науседа, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Президент Литвы заявил, что ряду стран ЕС уже нечего передавать Украине

Президент Литвы Науседа заявил, что оружейные склады некоторых стран ЕС опустели

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа признал, что Литве и ряду других стран Евросоюза уже нечего передавать Украине, потому что оружейные склады опустели.
"Конечно, мы должны поставлять (Украине оружие - ред.), особенно те страны, у которых все еще есть вооружение на складах. Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже. Но у некоторых крупных стран есть очень большие ресурсы, и они могут поддерживать Украину", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"До последнего патрона": в США раскрыли правду об оружии для Украины
7 декабря, 22:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛитваГитанас НауседаСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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