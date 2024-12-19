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Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами

Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами - РИА Новости, 19.12.2024

Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами

Жительница Керчи, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину на прямой линии по вопросу льготных лекарств, была обеспечена назначенным ей препаратом в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:49:00+03:00

2024-12-19T17:49:00+03:00

2024-12-19T18:16:00+03:00

общество

керчь

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

республика крым

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жительница Керчи, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину на прямой линии по вопросу льготных лекарств, была обеспечена назначенным ей препаратом в среду, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Жительница города Керчи К., имеющая право на получение льготных лекарств за счет средств региона, чьё обращение было зачитано на прямой линии с президентом, 18 декабря была обеспечена назначенным ей препаратом для лечения онкозаболевания с международным непатентованным наименованием анастрозол", - говорится в сообщении.Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю контролирует ситуацию с обеспечением жителей региона льготными лекарственными препаратами, уточнили в пресс-службе.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, керчь, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, республика крым