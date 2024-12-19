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Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами
Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами - РИА Новости, 19.12.2024
Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами
Жительница Керчи, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину на прямой линии по вопросу льготных лекарств, была обеспечена назначенным ей препаратом в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:49:00+03:00
2024-12-19T17:49:00+03:00
2024-12-19T18:16:00+03:00
общество
керчь
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жительница Керчи, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину на прямой линии по вопросу льготных лекарств, была обеспечена назначенным ей препаратом в среду, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Жительница города Керчи К., имеющая право на получение льготных лекарств за счет средств региона, чьё обращение было зачитано на прямой линии с президентом, 18 декабря была обеспечена назначенным ей препаратом для лечения онкозаболевания с международным непатентованным наименованием анастрозол", - говорится в сообщении.Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю контролирует ситуацию с обеспечением жителей региона льготными лекарственными препаратами, уточнили в пресс-службе.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, керчь, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, республика крым
Общество, Керчь, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Республика Крым
Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами
Обратившейся к Путину жительнице Керчи выдали льготные лекарства 18 декабря