Рейтинг@Mail.ru
Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 19.12.2024 (обновлено: 18:16 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/lekarstva-1990239479.html
Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами
Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами - РИА Новости, 19.12.2024
Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами
Жительница Керчи, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину на прямой линии по вопросу льготных лекарств, была обеспечена назначенным ей препаратом в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:49:00+03:00
2024-12-19T18:16:00+03:00
общество
керчь
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988586191_0:180:3077:1911_1920x0_80_0_0_0e95c5ba43246fea879c3a9b04014546.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жительница Керчи, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину на прямой линии по вопросу льготных лекарств, была обеспечена назначенным ей препаратом в среду, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Жительница города Керчи К., имеющая право на получение льготных лекарств за счет средств региона, чьё обращение было зачитано на прямой линии с президентом, 18 декабря была обеспечена назначенным ей препаратом для лечения онкозаболевания с международным непатентованным наименованием анастрозол", - говорится в сообщении.Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю контролирует ситуацию с обеспечением жителей региона льготными лекарственными препаратами, уточнили в пресс-службе.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241215/drova-1989281161.html
керчь
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988586191_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_e6bc5ad506652eb6d61a8b0535128bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, керчь, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, республика крым
Общество, Керчь, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Республика Крым
Обратившуюся к Путину жительницу Керчи обеспечили льготными лекарствами

Обратившейся к Путину жительнице Керчи выдали льготные лекарства 18 декабря

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота кол-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Работа кол-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Работа кол-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жительница Керчи, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину на прямой линии по вопросу льготных лекарств, была обеспечена назначенным ей препаратом в среду, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"Жительница города Керчи К., имеющая право на получение льготных лекарств за счет средств региона, чьё обращение было зачитано на прямой линии с президентом, 18 декабря была обеспечена назначенным ей препаратом для лечения онкозаболевания с международным непатентованным наименованием анастрозол", - говорится в сообщении.
Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю контролирует ситуацию с обеспечением жителей региона льготными лекарственными препаратами, уточнили в пресс-службе.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Дрова - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Под Белгородом инвалид получил дрова после звонка на прямую линию Путина
15 декабря, 08:07
 
ОбществоКерчьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала