https://ria.ru/20241219/lekarstva-1990236343.html
Мурашко поручил мониторить обеспеченность аптек физраствором
Мурашко поручил мониторить обеспеченность аптек физраствором - РИА Новости, 19.12.2024
Мурашко поручил мониторить обеспеченность аптек физраствором
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору вести мониторинг обеспеченности лечебной и аптечной сети жизненно необходимыми... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:42:00+03:00
2024-12-19T17:42:00+03:00
2024-12-19T17:48:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
михаил мурашко
алексей кузнецов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору вести мониторинг обеспеченности лечебной и аптечной сети жизненно необходимыми лекарствами, в том числе физраствором и инсулинами, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов."Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору обеспечить постоянный мониторинг обеспеченности лечебной и аптечной сети регионов жизненно необходимыми лекарствами, в том числе физраствором, инсулинами, препаратами для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в том числе для льготных категорий граждан, и еженедельно докладывать о ситуации в Минздрав и Минпромторг", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что отпускные цены на физраствор были перерегистрированы оперативно, сразу после получения положительного заключения ФАС на заявки производителей. На сегодня зарегистрированные цены покрывают обоснованные издержки фармпромышленности, таким образом, препятствий для производства и поставок препарата в необходимых объемах нет, подчеркнул Кузнецов.
https://ria.ru/20241219/putin-1990193104.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, михаил мурашко, алексей кузнецов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мурашко поручил мониторить обеспеченность аптек физраствором
Мурашко поручил мониторить обеспеченность аптек физраствором и инсулинами