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Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин

Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин

Все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области, разрушенные после нападения ВСУ, будут восстановлены, заверил президент России Владимир Путин на прямой... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:44:00+03:00

2024-12-19T12:44:00+03:00

2024-12-19T13:01:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области, разрушенные после нападения ВСУ, будут восстановлены, заверил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Все будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения - школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно", - сказал он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990098175.html

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Путин о восстановлении пострадавших районов Курской области О восстановлении пострадавших от боевых действий районов Курской области. 2024-12-19T12:44 true PT1M13S

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, россия