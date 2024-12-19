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Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин
Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин
Все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области, разрушенные после нападения ВСУ, будут восстановлены, заверил президент России Владимир Путин на прямой... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:44:00+03:00
2024-12-19T12:44:00+03:00
2024-12-19T13:01:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
курская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области, разрушенные после нападения ВСУ, будут восстановлены, заверил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Все будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения - школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно", - сказал он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин о восстановлении пострадавших районов Курской области
О восстановлении пострадавших от боевых действий районов Курской области.
2024-12-19T12:44
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин
Путин заявил, что все жилье и инфраструктуру в Курской области восстановят