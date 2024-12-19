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Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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12:44 19.12.2024 (обновлено: 13:01 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kursk-1990097860.html
Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин
Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин
Все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области, разрушенные после нападения ВСУ, будут восстановлены, заверил президент России Владимир Путин на прямой... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:44:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области, разрушенные после нападения ВСУ, будут восстановлены, заверил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Все будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения - школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно", - сказал он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о восстановлении пострадавших районов Курской области
О восстановлении пострадавших от боевых действий районов Курской области.
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин

Путин заявил, что все жилье и инфраструктуру в Курской области восстановят

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области, разрушенные после нападения ВСУ, будут восстановлены, заверил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Все будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения - школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно", - сказал он.
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области
12:45
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Курская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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