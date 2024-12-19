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Турция опровергла заявления США о перемирии с сирийскими курдами, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2024
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12:54 19.12.2024 (обновлено: 12:55 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kurdy-1990102298.html
Турция опровергла заявления США о перемирии с сирийскими курдами, пишут СМИ
Турция опровергла заявления США о перемирии с сирийскими курдами, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2024
Турция опровергла заявления США о перемирии с сирийскими курдами, пишут СМИ
Турция не заключала каких-либо перемирий с курдскими формированиями SDF/СДС на севере Сирии, заявления США об этом, возможно, являются оговоркой, передает... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:54:00+03:00
2024-12-19T12:55:00+03:00
в мире
сирия
турция
сша
башар асад
сирийские демократические силы
исламское государство*
обострение ситуации в сирии — 2024
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СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости. Турция не заключала каких-либо перемирий с курдскими формированиями SDF/СДС на севере Сирии, заявления США об этом, возможно, являются оговоркой, передает гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге во вторник, что при поддержке США было достигнуто прекращение огня в районе сирийского города Манбидж между Турцией и SDF, на данный момент Вашингтон ведет переговоры с обеими сторонами относительно продвижения вперед по вопросу перемирий, в частности, в городе Кобани. "Турция не ведет каких-либо переговоров с террористическими группировками. Что касается заявления представителя госдепа (о прекращении огня между Турцией и SDF - ред.), то мы полагаем, что это была оговорка", - цитирует гостелеканал TRT Haber заявление источника. Источник подчеркнул, что Анкара отслеживает каждый шаг группировок, угрожающих безопасности Турции и Сирии, и предпринимает опережающие шаги, направленные на их устранение. Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани на северо-востоке Сирии под контролем вооруженных сил США, заявил ранее командующий СДС Мазлюм Абди на фоне угрозы вторжения протурецких военных отрядов в этот город. Ранее командование СДС заявляло о концентрации протурецких сил в районе города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенного на сирийско-турецкой границе. После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии. Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, ИГИЛ*), взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241216/siriya-1989422835.html
https://ria.ru/20241216/siriya-1989422835.html
https://ria.ru/20241217/siriya-1989575254.html
сирия
турция
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РИА Новости
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4.7
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в мире, сирия, турция, сша, башар асад, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Турция, США, Башар Асад, Сирийские демократические силы, Исламское государство*, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Турция опровергла заявления США о перемирии с сирийскими курдами, пишут СМИ

TRT Haber: Турция не вела переговоров с курдскими формированиями на севере Сирии

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости. Турция не заключала каких-либо перемирий с курдскими формированиями SDF/СДС на севере Сирии, заявления США об этом, возможно, являются оговоркой, передает гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге во вторник, что при поддержке США было достигнуто прекращение огня в районе сирийского города Манбидж между Турцией и SDF, на данный момент Вашингтон ведет переговоры с обеими сторонами относительно продвижения вперед по вопросу перемирий, в частности, в городе Кобани.
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия
16 декабря, 13:20
"Турция не ведет каких-либо переговоров с террористическими группировками. Что касается заявления представителя госдепа (о прекращении огня между Турцией и SDF - ред.), то мы полагаем, что это была оговорка", - цитирует гостелеканал TRT Haber заявление источника.
Источник подчеркнул, что Анкара отслеживает каждый шаг группировок, угрожающих безопасности Турции и Сирии, и предпринимает опережающие шаги, направленные на их устранение.
Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани на северо-востоке Сирии под контролем вооруженных сил США, заявил ранее командующий СДС Мазлюм Абди на фоне угрозы вторжения протурецких военных отрядов в этот город. Ранее командование СДС заявляло о концентрации протурецких сил в районе города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенного на сирийско-турецкой границе.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия
16 декабря, 13:20
После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии.
Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, ИГИЛ*), взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
СМИ: СНА при поддержке Турции стягивает подкрепления в район Манбиджа
17 декабря, 01:28
 
В миреСирияТурцияСШАБашар АсадСирийские демократические силыИсламское государство*Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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