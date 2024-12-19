Турция опровергла заявления США о перемирии с сирийскими курдами, пишут СМИ
TRT Haber: Турция не вела переговоров с курдскими формированиями на севере Сирии
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости. Турция не заключала каких-либо перемирий с курдскими формированиями SDF/СДС на севере Сирии, заявления США об этом, возможно, являются оговоркой, передает гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге во вторник, что при поддержке США было достигнуто прекращение огня в районе сирийского города Манбидж между Турцией и SDF, на данный момент Вашингтон ведет переговоры с обеими сторонами относительно продвижения вперед по вопросу перемирий, в частности, в городе Кобани.
"Турция не ведет каких-либо переговоров с террористическими группировками. Что касается заявления представителя госдепа (о прекращении огня между Турцией и SDF - ред.), то мы полагаем, что это была оговорка", - цитирует гостелеканал TRT Haber заявление источника.
Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани на северо-востоке Сирии под контролем вооруженных сил США, заявил ранее командующий СДС Мазлюм Абди на фоне угрозы вторжения протурецких военных отрядов в этот город. Ранее командование СДС заявляло о концентрации протурецких сил в районе города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенного на сирийско-турецкой границе.
После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии.
Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, ИГИЛ*), взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая группировка.