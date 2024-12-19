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Конституционный суд не принял жалобу "Ёбидоёби" по делу о ее рекламе

Конституционный суд не принял жалобу "Ёбидоёби" по делу о ее рекламе - РИА Новости, 19.12.2024

Конституционный суд не принял жалобу "Ёбидоёби" по делу о ее рекламе

Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу ООО "Ёбидоёби", которая усомнилась в соответствии Основному закону страны положения закона о... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:18:00+03:00

2024-12-19T22:18:00+03:00

2024-12-19T22:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу ООО "Ёбидоёби", которая усомнилась в соответствии Основному закону страны положения закона о рекламе, позволившего расценить название компании как ненадлежащую рекламу, следует из материалов суда. Согласно отказному определению КС РФ, компания "Ёбидоёби" сочла, что ее конституционные права нарушаются частью 6 статьи 5 федерального закона "О рекламе". Согласно оспариваемой норме, в частности, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. "По мнению заявителя, часть 6 статьи 5 федерального закона "О рекламе" не соответствует... конституции... в той мере, в какой она позволяет квалифицировать в качестве рекламы названия предприятия, товаров и услуг (объектов рекламирования) и признавать их ненадлежащей рекламой (содержащей бранные слова), основываясь на решении экспертного совета при антимонопольном органе, использующего ассоциативный метод толкования рекламы с позиции рядового потребителя", – отмечается в определении КС России. По оценке заявителя, оспариваемая норма также позволяет повторно оценивать название предприятия в качестве рекламы на предмет соответствия этическим нормам при наличии вступившего в законную силу судебного акта, оценившего это название как допустимое. КС РФ не принял жалобу к рассмотрению, поскольку усмотрел ее несоответствие требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации". Как уточняется в определении КС, с момента вынесения последнего судебного акта по делу о признании рекламы компании "Ёбидоёби" ненадлежащей до момента подачи жалобы в Конституционный суд прошло более одного года. Согласно картотеке арбитражных дел, речь идет о споре "Ёбидоёби" с УФАС по Волгоградской области. При этом жалоба на нарушение нормативным актом конституционных прав и свобод допустима, если подана в срок не позднее одного года после принятия судебного решения, которым исчерпываются внутригосударственные средства судебной защиты, указывается в определении Конституционного суда России. "Отказать в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Ёбидоёби", поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой", – заключается в определении. Ранее в декабре управление службы судебных приставов Мордовии сообщило о том, что сеть суши "Ёбидоёби", офис которой находится в Саранске, сменила вызывавшее массовые жалобы россиян название после года разбирательств и попыток обойти постановление суда. Сеть изменила наименование юридического лица с ООО "Ёбидоёби" на ООО "Суши с приставкой суши". Как уточнили в пресс-службе сети, при этом компания "Ёбидоёби" продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе, несмотря на смену наименования юридического лица.

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россия, волгоградская область, саранск, уфас, общество