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В Крыму предложили провести трибунал над Зеленским - РИА Новости, 19.12.2024
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07:52 19.12.2024 (обновлено: 07:59 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/krym-1990041452.html
В Крыму предложили провести трибунал над Зеленским
В Крыму предложили провести трибунал над Зеленским - РИА Новости, 19.12.2024
В Крыму предложили провести трибунал над Зеленским
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил запустить процедуру проведения международного трибунала над Владимиром Зеленским. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:52:00+03:00
2024-12-19T07:59:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил запустить процедуру проведения международного трибунала над Владимиром Зеленским. Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества. "Какова бы ни была позиция Зеленского по Крыму и Донбассу, он не уйдет от ответственности за совершенные им и его режимом преступления. Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским, виновным в гибели тысяч мирных граждан", - сказал Смирнов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933407335.html
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в мире, россия, украина, севастополь, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Владимир Путин, ООН
В Крыму предложили провести трибунал над Зеленским

Глава крымской миссии Смирнов предложил провести трибунал над Зеленским

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил запустить процедуру проведения международного трибунала над Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.
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"Какова бы ни была позиция Зеленского по Крыму и Донбассу, он не уйдет от ответственности за совершенные им и его режимом преступления. Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским, виновным в гибели тысяч мирных граждан", - сказал Смирнов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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