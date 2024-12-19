https://ria.ru/20241219/krym-1990041452.html

В Крыму предложили провести трибунал над Зеленским

В Крыму предложили провести трибунал над Зеленским - РИА Новости, 19.12.2024

В Крыму предложили провести трибунал над Зеленским

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил запустить процедуру проведения международного трибунала над Владимиром Зеленским. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:52:00+03:00

2024-12-19T07:52:00+03:00

2024-12-19T07:59:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил запустить процедуру проведения международного трибунала над Владимиром Зеленским. Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества. "Какова бы ни была позиция Зеленского по Крыму и Донбассу, он не уйдет от ответственности за совершенные им и его режимом преступления. Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским, виновным в гибели тысяч мирных граждан", - сказал Смирнов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933407335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, севастополь, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин, оон