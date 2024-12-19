https://ria.ru/20241219/kosmos-1990027150.html

Ученые нашли спящую черную дыру в почти половину массы ее галактики

Ученые нашли спящую черную дыру в почти половину массы ее галактики - РИА Новости, 19.12.2024

Ученые нашли спящую черную дыру в почти половину массы ее галактики

Ученые Кембриджского университета с помощью американского телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили одну из древнейших спящих сверхмассивных чёрных дыр, масса которой... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T03:25:00+03:00

2024-12-19T03:25:00+03:00

2024-12-19T03:25:00+03:00

наука

космос - риа наука

кембриджский университет

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ученые Кембриджского университета с помощью американского телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили одну из древнейших спящих сверхмассивных чёрных дыр, масса которой составляет нетипичные 40% от массы её галактики, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. "Отношение массы чёрной дыры к общей массе галактики составляет около 40%, то есть примерно в 1000 раз больше типичного соотношения", - говорится в исследовании. Кембриджский университет в своей статье указывает, что обнаруженный в галактике GN-1001830 объект также является одним из наиболее массивных среди черных дыр, имея массу в 400 миллионов масс Солнца. Согласно исследованию, черная дыра образовалась всего через 800 миллионов лет после Большого взрыва, в то время как возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет, что делает объект одной из старейших из известных чёрных дыр. Тем не менее чёрная дыра поглощает материю вокруг себя со скоростью примерно в 100 раз ниже её теоретического максимума, что переводит её в категорию "спящих" - это также делает объект менее видимым из-за ослабления свечения вокруг него. Учёные предполагают, что стадия "сна" у чёрных дыр следует за периодом сверхбыстрого роста.

https://ria.ru/20241217/zvezda-1989796893.html

https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, кембриджский университет