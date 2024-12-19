https://ria.ru/20241219/kndr-1990022508.html
Сотрудничество с КНДР соответствует международному праву, заявил Небензя
Сотрудничество с КНДР соответствует международному праву, заявил Небензя - РИА Новости, 19.12.2024
Сотрудничество с КНДР соответствует международному праву, заявил Небензя
Сотрудничество РФ и КНДР в военной и других сферах соответствует международному праву и не нарушает его, РФ продолжит его развивать, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:53:00+03:00
2024-12-19T01:53:00+03:00
2024-12-19T01:53:00+03:00
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Сотрудничество РФ и КНДР в военной и других сферах соответствует международному праву и не нарушает его, РФ продолжит его развивать, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "В том, что касается сотрудничества России с Пхеньяном, то неоднократно озвучивали нашу позицию. КНДР – наш близкий сосед и партнер, с которым мы развиваем отношения во всех областях. Это наше суверенное право. Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. И не сомневайтесь – мы продолжим развивать это сотрудничество", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Небензя отметил, что договор между Москвой и Пхеньяном о стратегическом партнерстве носит "неконфронтационный, оборонительный характер" и нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. "Вы же сами всегда говорили, что, по вашим правилам, НАТО – оборонительный союз, почему же вы так нервничаете сейчас, если речь идет о совместной обороне?" – задался вопросом российский постпред.
https://ria.ru/20241219/kndr-1990020748.html
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Сотрудничество с КНДР соответствует международному праву, заявил Небензя
Небензя: российское сотрудничество с КНДР соответствует международному праву