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Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами - РИА Новости, 19.12.2024
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15:17 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/kitay-1990178430.html
Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами
Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами
"Личная химия" в общении между руководителями российских регионов с китайскими коллегами имеет большое значение, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:17:00+03:00
2024-12-19T15:17:00+03:00
россия
китай
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. "Личная химия" в общении между руководителями российских регионов с китайскими коллегами имеет большое значение, считает президент России Владимир Путин. &quot;Здесь просто руководители регионов (России и Китая — ред.) общаются друг с другом… И вот эта личная химия — она имеет значение&quot;, - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он отметил, что гуманитарная часть отношений является очень важной составляющей. Традиционно Россия и Китай проводят перекрестные годы культуры, молодежных обменов. Происходят и обмены между высшими учебными заведениями государств. Президент подчеркнул, что это база для развития экономических связей и политического взаимодействия. "Там и маотай присутствует, и водочка, конечно. Но все там в меру, насколько я понимаю", - пошутил Путин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о личной химии между руководителями российских и китайских регионов
Путин о личной химии между руководителями российских и китайских регионов
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россия, китай, владимир путин, политика, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами

Путин: личная химия в общении глав регионов России и КНР имеет большое значение

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. "Личная химия" в общении между руководителями российских регионов с китайскими коллегами имеет большое значение, считает президент России Владимир Путин.
«

"Здесь просто руководители регионов (России и Китая — ред.) общаются друг с другом… И вот эта личная химия — она имеет значение", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он отметил, что гуманитарная часть отношений является очень важной составляющей. Традиционно Россия и Китай проводят перекрестные годы культуры, молодежных обменов. Происходят и обмены между высшими учебными заведениями государств. Президент подчеркнул, что это база для развития экономических связей и политического взаимодействия.
"Там и маотай присутствует, и водочка, конечно. Но все там в меру, насколько я понимаю", - пошутил Путин.
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