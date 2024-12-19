https://ria.ru/20241219/kitay-1990178430.html
Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами
Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами
"Личная химия" в общении между руководителями российских регионов с китайскими коллегами имеет большое значение, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:17:00+03:00
2024-12-19T15:17:00+03:00
2024-12-19T15:17:00+03:00
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китай
владимир путин
политика
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990156040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f647b38ea13de47e8c703138dec13560.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. "Личная химия" в общении между руководителями российских регионов с китайскими коллегами имеет большое значение, считает президент России Владимир Путин. "Здесь просто руководители регионов (России и Китая — ред.) общаются друг с другом… И вот эта личная химия — она имеет значение", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он отметил, что гуманитарная часть отношений является очень важной составляющей. Традиционно Россия и Китай проводят перекрестные годы культуры, молодежных обменов. Происходят и обмены между высшими учебными заведениями государств. Президент подчеркнул, что это база для развития экономических связей и политического взаимодействия. "Там и маотай присутствует, и водочка, конечно. Но все там в меру, насколько я понимаю", - пошутил Путин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о личной химии между руководителями российских и китайских регионов
Путин о личной химии между руководителями российских и китайских регионов
2024-12-19T15:17
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, владимир путин, политика, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами
Путин: личная химия в общении глав регионов России и КНР имеет большое значение