https://ria.ru/20241219/kitay-1990178430.html

Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами

Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о "личной химии" в общении россиян с китайскими коллегами

"Личная химия" в общении между руководителями российских регионов с китайскими коллегами имеет большое значение, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:17:00+03:00

2024-12-19T15:17:00+03:00

2024-12-19T15:17:00+03:00

россия

китай

владимир путин

политика

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. "Личная химия" в общении между руководителями российских регионов с китайскими коллегами имеет большое значение, считает президент России Владимир Путин. "Здесь просто руководители регионов (России и Китая — ред.) общаются друг с другом… И вот эта личная химия — она имеет значение", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он отметил, что гуманитарная часть отношений является очень важной составляющей. Традиционно Россия и Китай проводят перекрестные годы культуры, молодежных обменов. Происходят и обмены между высшими учебными заведениями государств. Президент подчеркнул, что это база для развития экономических связей и политического взаимодействия. "Там и маотай присутствует, и водочка, конечно. Но все там в меру, насколько я понимаю", - пошутил Путин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

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Путин о личной химии между руководителями российских и китайских регионов Путин о личной химии между руководителями российских и китайских регионов 2024-12-19T15:17 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, владимир путин, политика, прямая линия с владимиром путиным — 2024